ميلانو يتلقى خسارة مفاجئة بانطلاقة الكالتشيو

روما - سجل المهاجم المخضرم لوكا توني هدفين في أول مباراة مع فريقه الجديد ايلاس فيرونا الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الأيطالي لكرة القدم، ليقوده لتحويل تأخره إلى فوز مفاجىء على ميلانو 2-1 في الجولة الافتتاحية السبت.

وجاء هدفا توني لاعب منتخب إيطاليا السابق البالغ من العمر 36 عاماً، بضربتي رأس مميزتين في الدقيقتين 29 و53، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مستحقة في مباراته الأولى من الموسم.

وقدم ميلانو عرضاً مخيباً رغم تقدمه في الدقيقة 14 عن طريق اندريا بولي، الذي كان يخوض هو الآخر مباراته الأولى مع الفريق الضيف.