"أوراق الأجداد" لهند أبو الشعر.. مدرسة جديدة لقراءة التاريخ الاجتماعي

توثق الكاتبة والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر في كتابها الصادر حديثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان وتحت عنوان: "أوراق الأجداد" تجربتها في تقصّي وجمع أوراق الأجداد وإعادة فحصها وقراءتها وتحليل مضامينها الاجتماعية والاقتصادية كمنهج تاريخي اجتماعي.

ودأبت أبو الشعر على العمل على كتابها من أجل إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي الأردني، وذلك من خلال تقديمها مجموعة كبيرة من الدراسات التاريخية لتاريخ الأردن الحديث.

في هذا الكتاب النوعي، الذي يعد تطبيقًا عمليًا للفكرة المتمثلة في التنقيب داخل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي من خلال أوراق الأجداد الذي نشر على حلقات في جريدة الرأي وعلى مدار عامين ومن خلال زاوية الكاتبة الأسبوعية "ذاكرة الوطن"، قدمت لقرّائها فرصة الاطلاع على محفوظاتهم من أوراق الأجداد التي بقي بعضها وغاب أكثرها، وهذا ما يؤكد أهمية هذا الكتاب، الذي جمعت من خلاله وثائق يومية مفصّلة لم يهدف صاحبها إلى كتابة التاريخ اليومي، لكنه وثّق بتلقائيةٍ لزمنه وللواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والإداري بامتياز.

وترى أبو الشعر أن هذا الكتاب، يعتمد على تجربتها بجمع (أوراق الأجداد) ودراستها باعتبارها مصدرا من مصادر كتابة التاريخ المحلي، ومصدرا جديدا لإعادة كتابة تاريخنا الحديث، وتقدم من خلاله التاريخ اليومي بعيدا عن التاريخ الرسمي.

وتضيف في معرض حديثها عن هذا الكتاب: "مصادرنا في كتابة التاريخ المحلي ثمينة وحميمة، هذا ما يجب أن يصبح هاجسنا في البحث والتوثيق، ومن هنا، لابد من البحث عن هذه المصادر المحلية التي ضاع الكثير منها بفعل الإهمال زمنًا طويلًا".

وتؤكد أبو الشعر على أهمية ما تمنحه الكتابة الإبداعية للمؤرخ من مفاتيح التدريب العقلي عند دراسة التاريخ وكتابته، لأن الأدب إبداع مفتوح حُرّ وجميل، أما كتابة التاريخ فمهمة صعبة وشاقة والتزام يؤرق صاحبه، ما يدفعها لطرح سؤال كبير في مقدمة كتابها كما تقول: "إن السؤال الكبير الذي يؤرقنا دوما هو علاقتنا بالتاريخ، ومخاوفنا من أن يكون تاريخنا بعيدا عن الموضوعية والمنهج العلمي، فهل كتب العرب لأنفسهم تاريخًا صحيحًا وعادلًا؟". لتعود وترصد في هذه المقدمة المهمة حركية التاريخ وتحاول مساءلة المنهج الذي كتب به ومحاكمة كل ما نتج من هذا الرصد من وعي بمراحله السابقة وصولا إلى المرحلة العثمانية وليس انتهاء بأوراق أجدادنا خلال المئوية الماضية وكيف تم تناولها.

في هذا الكتاب الذي ترصد فيه أبو الشعر محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث تقرأ بوعي لافت العديد من أوراق الأجداد التي وصلت إليها، ومنها: "أوراق الأجداد (سليم أبو الشعر)، أوراق حسن المحمد الغرايبة (أبو جميل)، أوراق عبد القادر أحمد التل (1874م – 1962م)، أوراق عارف بيك التل، أوراق أقدم مهاجر أردني إلى أمريكا عام 1913م، سلمان عبده النمري 1881م – 1977م، أوراق صالح المصطفى التل، شخصيات علقت بذاكرة رجل في التسعين." وتنسج من خلال هذه القراءة الأدبية قبل التاريخية ملامح سيرة وحياة لتؤكد من جديد على أهمية القراءة الواعية والفاحصة لهذه الأوراق وغيرها، مقدمة من خلال ذلك مدرسة بحثية متكاملة ومهمة للباحثين في هذا المجال.