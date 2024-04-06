خطوات بسيطة على هاتفك الذكي تنقذ حياتك عند الكارثة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الطريقة المثلى لاستغلال الهاتف الذكي للنجاة في حال وقوع كوارث طبيعية.

ويعتبر التخطيط لحالات الطوارئ مثل التأكد على البقاء دون استخدام التكنولوجيا؛ إذ إن انقطاع الكهرباء والخدمات الخلوية للهواتف المحمولة يحدث بشكل كبير عند وقوع كارثة كبرى.

وبحسب الصحيفة، فإنّ أفضل الطرق وضع جميع الاحتمالات في حال وقوع كارثة، والحفاظ على الهاتف الذكي بعيدا جافا قدر الإمكان، حتى لو كان الهاتف وفق مزاعم الشركة مقاوما للماء.

كما ينصح دائما بحفظ المستندات المهمة، مثل جوازات السفر ووثائق التأمين، على سحابة إلكترونية للوصول إليها في حال حدوث شيء للمنزل أو الهاتف.

وأحد الأمور المهمة، حمل سلك الشاحن الخاص بالهاتف دائما، كما ينصح بحمل بطارية احتياطية "باور بنك" لشحن الهاتف في حال كان التيار الكهربائي غير متاح.

وفي حال لم يكن بالإمكان الوصول إلى الإنترنت، يمكنك تنزيل الإصدارات غير المتصلة به من الخرائط لمنطقتك مسبقا، واحصل على تطبيق الإسعافات الأولية، وأي جهة إنقاذ متوفرة في بلدك، ويمكن التواصل معها دون الحاجة إلى الإنترنت.