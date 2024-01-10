بدور البراهيم تصف إعلان مشعل الخالدي لها بـ "المنحط"
وصفت نجمة الإعلان والأزياء السعودية، الفاشينيستا بدور البراهيم، أسلوب مواطنها مشعل الخالدي، بـ"المنحط"، بعدما تسبب بانتشار شائعات عن زواجهما.
وظهرت الشابة السعودية في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" غاضبة من الخالدي بعد نشره صورة في حسابه في "سناب شات" أثناء لقاء بينهما، أرفقها بتعليق: "نعم، أعلنها للعالم كله بدور البراهيم".
وأثارت تلك الصورة تكهنات عن زواج الخالدي من البراهيم، بعد أن كان قد نشر خبرًا عن زواجه من امرأة لم يكشف عن هويتها، قبل أن ينفيا زواجهما.
وقالت البراهيم غاضبةً من الخالدي: "أنت تبغى تنشر سنابي الجديد تنشره بالطريقة المنحطة هذي.. أعلنها للعالم ضيفوا حسابها الجديد وحاطط قلبين أحمر.. أي شخص في الشارع بيفهم أنها زواج".
وأضافت في هجومها على مشهور السناب شات: "أنت أتركك على جنب وأسلوبك المنحط وطريقة نشرك لسنابي، أنا ما طلبت منك تنشره، أنا أعرف من مين أطلب".
وأوضحت في ردها "إيش هذا والله جاني تهزيئ من صديقاتي وأهلي ومن جروب عيالي يعني ما راعيت مشاعر عيالي وأهلي وأصحابي".
وتابعت البراهيم: "الحسابات التي نشرت هذه الأخبار والإشاعات التي لا صحة لها.. يعني أنا بدور البراهيم أتزوج بالطريقة هذي على نشر حساب؟!، مع احترامي لك أنت ولد ناس، بس لو تزوجت ما أتزوجك أنت.. وعشم إبليس في الجنة أنا مفرق راسي هذا مو أي حد يحصل عليه".
وكان الخالدي ذاته قد نفى أنباء زواجه من البراهيم، وأكد عبر "سناب شات"، اليوم الأربعاء، أن بدور البراهيم بمثابة "أخته" لا أكثر، وأنه لو قرر الزواج للمرة الثالثة لن يتزوج بهذه الطريقة.
وأوضح أن الصورة التي جمعته مع بدور كانت بغرض الترويج لحسابها الجديد في سناب شات فقط.