بدور البراهيم تصف إعلان مشعل الخالدي لها بـ "المنحط"

وصفت نجمة الإعلان والأزياء السعودية، الفاشينيستا بدور البراهيم، أسلوب مواطنها مشعل الخالدي، بـ"المنحط"، بعدما تسبب بانتشار شائعات عن زواجهما.

وظهرت الشابة السعودية في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" غاضبة من الخالدي بعد نشره صورة في حسابه في "سناب شات" أثناء لقاء بينهما، أرفقها بتعليق: "نعم، أعلنها للعالم كله بدور البراهيم".

وأثارت تلك الصورة تكهنات عن زواج الخالدي من البراهيم، بعد أن كان قد نشر خبرًا عن زواجه من امرأة لم يكشف عن هويتها، قبل أن ينفيا زواجهما.

وقالت البراهيم غاضبةً من الخالدي: "أنت تبغى تنشر سنابي الجديد تنشره بالطريقة المنحطة هذي.. أعلنها للعالم ضيفوا حسابها الجديد وحاطط قلبين أحمر.. أي شخص في الشارع بيفهم أنها زواج".