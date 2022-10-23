صحف رياضية: "فوز ذهبي لريال مدريد".. "فالفيردي يختبر برشلونة".. و"يورغن كلوب غاضب"

شكل فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول وتعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني، وتقديم كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لجماهير "سانتياغو بيرنابيو"، وفوز إنتر وميلان في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، وهزيمة أولمبيك مارسيليا أمام لانس، وفوز أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، وإصابة رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، وقمة روما ونابولي في الدوري الإيطالي، وقرعة نهائيات كأس العالم للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد هو الرعد".

الصحيفة تحدثت عن قرعة كأس العالم للسيدات وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة، وكتبت: "قرعة من أجل الحلم"، و"إسبانيا في نصف النهائي".

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "فالفيردي يعود لكامب نو".