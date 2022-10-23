صحف رياضية: "فوز ذهبي لريال مدريد".. "فالفيردي يختبر برشلونة".. و"يورغن كلوب غاضب"
شكل فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول وتعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني، وتقديم كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لجماهير "سانتياغو بيرنابيو"، وفوز إنتر وميلان في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، وهزيمة أولمبيك مارسيليا أمام لانس، وفوز أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، وإصابة رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، وقمة روما ونابولي في الدوري الإيطالي، وقرعة نهائيات كأس العالم للسيدات.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد هو الرعد".
الصحيفة تحدثت عن قرعة كأس العالم للسيدات وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة، وكتبت: "قرعة من أجل الحلم"، و"إسبانيا في نصف النهائي".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "فالفيردي يعود لكامب نو".
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "فالفيردي يختبر برشلونة".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إشبيلية 3-1 في الدوري الإسباني وتقديم كريم بنزيما الكرة الذهبية للجماهير، وكتبت: "فوز ذهبي لريال مدريد".
كما اهتمت بمباراة إسبانيول وإلتشي، ولقاء جيرونا وأوساسونا في الدوري الإسباني، وتأهل برشلونة لنهائي كأس العالم للأندية في كرة اليد.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو، الذي يدربه إرنستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة، وكتبت: "العدو العزيز".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إشبيلية 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "فوز نموذجي لريال مدريد".
كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على برايتون 3-1، وهزيمة ليفربول أمام نوتنغهام فوريست 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "ثنائية لهالاند وضربة قاضية للريدز في نوتنغهام".
آس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "حفلة لا نهاية لها".
الصحيفة تحدثت عن مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، ولقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "عدو حميم"، و"عودة يان أوبلاك في الحصن".
الصحيفة اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم للسيدات، وكتبت: "القرعة تبتسم لمنتخب إسبانيا".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على تعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "لا معنى له"، و"أشاد تين هاغ بالروح القتالية وعودة نجوم مانشستر يونايتد في اللقاء ودافع عن قراره باستبعاد كريستيانو رونالدو".
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 3-1 على برايتون، وكتبت: "قاس.. هالاند يسجل ثنائية ويصل إلى 17 هدفا".
كما اهتمت بهزيمة ليفربول أمام نوتنغهام فوريست، وكتبت: "كلوب غاضب".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام لانس 1-0 وفوز أولمبيك ليون على مونبيلييه 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ضربة غريسو"، و"آثار ألكسندر".
الصحيفة اهتمت بإصابة المدافع الفرنسي رافائيل فاران خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، وكتبت: "فاران يصاب ويبكي".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على فيورنتينا 4-3 في الدوري الإيطالي، وكتبت: "أشياء مجنونة.. إنتر ميلان".
الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على مونزا 4-1.
كما اهتمت بلقاء روما ونابولي في الدوري الإيطالي، وكتبت: "مورينيو وسباليتي من يحلم أكثر".