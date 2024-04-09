دياب يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل دوره في "مليحة"

للمرة الأولى يطل الفنان المصري دياب، ببطولة درامية، من خلال مسلسل "مليحة" بموسم دراما رمضان والمكون من 15 حلقة تلقي الضوء من خلالها على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وكذلك بطولات الجيش المصري في حماية وتأمين الحدود المصرية ضد العمليات الإرهابية، وشهامة المصريين تجاه الإخوة الأشقاء، حيث قدم الممثل والمغني المصري دور "أدهم" ضابط الجيش الذي يؤدي واجبه الوطني على الحدود ويواجه الكثير من الصعوبات في التصدي للعمليات الإرهابية وتسهيل مهام الأشقاء والحفاظ على أمنهم وسلامتهم حتى تأثر بمشوار "مليحة" التي ظهرت بشخصيتها الممثلة الفلسطينية سيرين خاس إلى جانب حياته كضابط في الجيش المصري وحياته الأسرية غير المستقرة، والتي تجلت في مشاهده مع الأسرة، خصوصا في مشاعر القلق الذي ينتاب والدته دائما طيلة الأحداث، والتي جسدت دورها الفنانة القديرة ميرفت أمين.

في البداية تحدث دياب لـ"إرم نيوز" عن بداية الحديث معه لبطولة مسلسل "مليحة" من خلال الجهة المنتجة للعمل، والتعرف على ملامح المسلسل وتفاصيل الشخصية التي أطل بها ومدى حماسته للحضور بهذا العمل منذ الجلسة الأولى التي جمعته مع المنتج بلال الطراوي والمخرج الكبير عمرو عرفة، وقال: "عُرضت علي المشاركة في المسلسل، من خلال المنتج بلال الطراوي منتج شركة DS، وحادثني بخصوص المشاركة بتجربة درامية سأكون بطلها، وتقابلنا عند المخرج عمرو عرفة، وتحدثنا حول المشروع وحكى لي تفاصيله، ووافقت في الجلسة نفسها، طالما أنه عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية وأقوم بتجسيد بطولات الجيش المصري من خلال شخصية المقدم "أدهم"، ومن هنا بدأت التحضيرات الخاصة بالشخصية من حيث دراستها والعمل عليها من خلال النص المكتوب، وجمعتني جلسات نقاشية مع المخرج الكبير الحاج عمرو عرفة حتى دخول التصوير".

وعن تأثره بأوجاع القضية الفلسطينية في الواقع، ودوره كفنان في تقديم الدعم للشعب الشقيق من خلال الأعمال الفنية وبخطوة مهمة وأول بطولة له في الدراما من خلال مسلسل "مليحة". يتحدث دياب عن التفاصيل، قائلا: "بالتأكيد.. كلنا متأثرون بالقضية الفلسطينية نفسيا وبداخلنا إرادة للقيام بأي شئ ولو بسيطا تجاه القضية الفلسطينية، وأنا بدوري كفنان فالشيء الوحيد الذي أجيد القيام به إما الغناء أو التمثيل، فلو أنني سأقوم بتقديم شيء لفلسطين فسيكون من خلال تقديم أغنية لفلسطين أو عمل تمثيلي يلقي الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف دياب: "لذا فأنا أشعر بفخر كبير أن يتم عرض عمل درامي عن القضية الفلسطينية وبتجربة مهمة وكبيرة مثل "مليحة" وأول عمل أتصدر بطولته ومع مخرج كبير وهو الحاج عرفة ومع شركة كبيرة مثل DS وبرعاية المتحدة، وبالنسبة لي مسلسل "مليحة" خطوة كبيرة ومهمة للغاية على المستوى الإنساني في المقام الأول وعلى المستوى المهني".

وحول التحضيرات الخاصة بشخصية المقدم "أدهم" ضابط الجيش الذي يواجه مهام صعبة على الحدود المصرية، وحول إن كان استعان بتدريبات بدنية من أجل زيادة الوزن، ومدى دراسته للشخصية التي أطل بها خلال أحداث مسلسل "مليحة" قال دياب: "ضابط الجيش ليس من الضروري أن يكون مفتول العضلات خصوصا البنيان الجسدي لي يشبه أغلب شخصيات ضباط الجيش في الواقع، بالتأكيد كانت هناك تدريبات وتحضيرات قبل تقديم الشخصية ووفقا للسيناريو المكتوب ولرؤية المخرج عمرو عرفة لكننا لم نسع لزيادة العضلات الجسدية للشخصية".

وتابع: "التحضيرات كانت مهمة للغاية وكانت كالتالي حيث ذاكرت تفاصيل الدور والعمل جيدا، وجمعتني جلسات تحضيرية ونقاشية مع السادة ضباط الجيش المصري، للتعرف على طبيعة المهنة ومفردات الشخصية نفسها، وتدربت على التعامل مع السلاح والحركات العسكرية أثناء القتال؛ وهذا ما أفادني للغاية في تقديم الشخصية بصورة تحاكي الواقع".

والجدير بالذكر أن مسلسل "مليحة" عمل درامي مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب دياب في أولى بطولاته كل من: ميرفت أمين، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، ديانا رحمة، أشرف زكي، حنان سليمان، مروة أنور، مريم الفرجاني، منار عبدالحليم وسامي مغاوري بدور الراوي الذي يروي القصة لحفيده في بداية أحداث العمل ومن تأليف وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS برعاية الشركة المتحدة.