مشهور سعودي يرد على منتقدي تضامنه مع مواطنه "العتيبي" الذي تعرض لـ"التنمر"

رد المشهور السعودي محمد بن شخبوط على الانتقادات التي طالته، بعد توثيقه دعمه لمواطنه فيصل العتيبي ضد من أساؤوا إليه، والتي تتهمه بأنه "قصد السخرية منه".

وأعلن بن شخبوط في فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات" أنه "لن يسامح أحداً مطلقاً، ممن أساؤوا له واتهموه بما ليس فيه"، على حد قوله.

وكان بن شخبوط قد قام مع مجموعة من الشباب بتلطيخ وجهه باللون الأسود، وتوثيق ذلك في مقطع فيديو تم تداوله، بدعوى رغبته في التضامن مع الفنان السعودي الشاب، فيصل العتيبي.

لكن مشهور "سناب شات" تعرض لحملة انتقادات تشكك في نيته، وتتهمه برغبته في حصد تفاعل من خلال قضية العتيبي، فيما اعتبر آخرون أن طريقته "غير موفقة" وأساءت للفنان السعودي أكثر مما قدمت له.

وعلى إثر ذلك، خرج محمد بن شخبوط في فيديو مقدماً اعتذاره في حال "أخطأ"، موجهاً رسالة لفيصل العتيبي، مؤكداً فيها أنه يحبه كثيراً.

واتهم من انتقدوه بالبحث عن المشاهدات والشهرة من خلال اسمه، حيث قال بن شخبوط: "إذا إنت تبغى أي شي تعال، وأرفعك مثل ما رفعت غيرك كثير. أي واحد أخطأ علي، ما سامحه لا دنيا ولا آخره، وبيني وبينكم ربي".