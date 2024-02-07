إحالة وزير كويتي سابق إلى المحكمة بتهمة التزوير

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، أحالت وزيراً سابقاً إلى محكمة الوزراء، بتهمة تزوير تتعلق بإحدى قضايا المال العام.

وكشفت صحيفة "الراي" المحلية أن المتهم هو وزير داخلية سابق، ومتهم بتقديم بيانات مزورة لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة، وترتب عليها حفظ إحدى قضايا المال العام.

وذكرت صحيفة "السياسة" المحلية أن وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح هو المتهم في القضية.

كما أكدت صحيفة "القبس" إحالة وزير سابق للمحاكمة، ونقلت عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إن لجنة التحقيق برئاسة المستشار عمر المسعود، وعضوية المستشارين سعود الصانع وأحمد المقلد، استدعت الوزير السابق وحققت معه وأخلت سبيله بكفالة، ثم اتخذت قراراً بإحالته إلى المحاكمة.

وأضافت أن جهاز أمن الدولة هو من تقدم بالبلاغ ضد الوزير السابق بعد أن اكتشف التزوير في المستند الذي قدمه المتهم للقضاء، مشيرةً إلى أنه تبقى بلاغان ضد وزيرين سابقين، سيتم استدعاؤهما خلال الأيام المقبلة في تهم تخص التعدي على المال العام.

واستدعاء الوزراء للتحقيق أمر شائع في الكويت، سيما في الأشهر الماضية التي شهدت تحقيقات رسمية في قضايا فساد بعدة قطاعات ووزارات حكومية.