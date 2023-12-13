مخرج فيلم "نمبر وان" لمحمد رمضان يكشف سبب إيقافه

كشف المخرج المصري ياسر سامي أسباب إيقاف فيلم "نمبر وان"، الذي كان من المقرر أن يلعب بطولته الفنان محمد رمضان.

وأرجع "سامي" أسباب إيقاف الفيلم إلى "ضخامة ميزانية العمل".

ووفق موقع "القاهرة 24"، أوضح أن "مشروع فيلم يحمل اسم (نمبر وان) كان مقررا مع محمد رمضان"، لافتا إلى أن كتابة السيناريو تحتاج 11 أسبوعا خارج مصر في الولايات المتحدة ودول أخرى، بسبب صعوبة الفيلم وتفاصيله.

ولفت إلى أن منتج العمل قرر تأجيله بسبب ضخامة ميزانية التصوير في ظل غلاء أسعار الدولار.