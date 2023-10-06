غادة عبدالرازق: شخصية "تحت الحزام" حقيقية ولا تزال حية

أكدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أن قصة "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي لعبت فيها دور شخصية طبيبة نفسية، قصة مقتبسة من أحداث حقيقية، وأن الشخصية الحقيقية ما زالت على قيد الحياة حتى الآن.

وقالت غادة عبدالرازق في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، إن القصة كانت حلقتين فقط، لكن تقرر بعدها أن تكون 3 حلقات، لافتة إلى أنّ ما أعجبها في شخصية "علياء" أنها طبيبة نفسية تعالج الناس، لكن لم يتخيل أحد أن تكون مريضة.

وأضافت في تفاصيل القصة، أن فكرة قصة المسلسل كانت من طبيب نفسي، وأكد أن الشخصية الحقيقية لا تزال حية إلى الآن، وأن جميع تفاصيل قصتها ظهرت في العمل، وأن الطبيب النفسي وحده يعرف ما اقترفته، لكنه لا يستطيع الإبلاغ عنها، وهي للآن تقيم مع ابنها وحفيدها، مبينة أن الشخصية ليست مصرية الجنسية.