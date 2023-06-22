عن طريق الخطأ.. صبي يقتل والدته الحامل برصاصة

أفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية، بأن طفلًا يبلغ عامين قتل ،عن طريق الخطأ، والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزّن في مكان آمن.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، وطلبت لورا إيلغ (31 عامًا)، المساعدة قائلة إنها أصيبت في منزلها برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة، ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.

وفارقت الشابة الحياة في المستشفى دون التمكّن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها.

وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكَّن من دخول غرفة النوم الرئيسة التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.