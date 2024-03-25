إدارة بايدن تنوي فرض "إجراءات صارمة" على الحدود قبل الانتخابات

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن خطة الرئيس جو بايدن في اتخاذ "إجراءات تنفيذية قاسية" على الحدود قبيل الانتخابات العامة، وقد وصفها أحد المسؤولين في الإدارة بأنها "الخيار النووي".

وأفاد الموقع أن الحكومة تقيّم المخاطر القانونية واللوجستية والسياسية باستمرار، وأي زيادة جديدة في أعداد المهاجرين عبر الحدود يمكن أن تزيد من إصرار الرئيس في اللجوء لاتخاذ إجراءات صارمة، الأمر الذي قد يزعج بعض الديمقراطيين.

وانخفضت أعداد المهاجرين في يناير/ كانون الثاني ولم ترتفع إلا قليلا في فبراير/ شباط، لكن الأرقام ترتفع عادة في فصلي الربيع والصيف، ما قد يزيد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.