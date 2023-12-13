ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا.. بعيون زرقاء وجلد أبيض
أعلن منتزه في فلوريدا الأمريكية عن ولادة نادرة لتمساح بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون من سلالة تسمى "اللوسي"، وهي من أندر السلالات في العالم.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بلغ وزن التمساح، وهي أنثى، 69 غراما فقط، فيما بلغ طولها 49 سنتيمترا.
ولا يختلف التمساح اللوسي عن الأنواع العادية من التماسيح في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل نوع المهق، يعاني من عيوب في الخلايا المنتجة للصباغ، لكنه يتميز بقشور عرضية مشابهة لتلك الموجودة في التمساح العادي.
ويعني لونها الفاتح أيضًا أنها لا تستطيع الاندماج مع محيطها؛ ما يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة، وإلَّا فإن التمساح اللوسي لا يختلف عن أي تمساح آخر.
وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جاتورلاند"، مالكة المنتزه، لصحيفة "ديلي ميل"، إن هذا تتويج لـ15 عامًا من العمل والبحث لإنتاج تمساح صغير في جاتورلاند. وتابع: "لقد حدث هذا مرات قليلة فقط في البرية ولم يحدث أبدًا في رعاية الإنسان".
وقال ماكهيو: "إنها مجرد تمساح صغير عادي باستثناء لونها الأبيض وعينيها الداكنتين اللافتتين اللتين ستتحولان تدريجياً إلى اللون الأزرق الفاتح مع تقدمها في السن".
وقامت الحديقة بتربية تمساحين عاديَّي اللون يحملان الجين اللوسي وتزاوج أحدهما مع ذكر بالغ عادي، ما أدى إلى إنتاج النسل الأبيض الوحيد من الخط الجيني النادر.
وقال ماكهيو: "إنها تماسيح رائعة للغاية، وقد ركزنا على ضمان استمرار مرحلة الألوان النادرة هذه لأجيال لرؤيتها والتعرف عليها".
وأضاف ماكهيو: "ربما يكون هذا أكبر حدث حصل ليس فقط في عالم التمساح ولكن في عالم الزواحف، لإنتاج تمساح نادر".