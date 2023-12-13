ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا.. بعيون زرقاء وجلد أبيض

أعلن منتزه في فلوريدا الأمريكية عن ولادة نادرة لتمساح بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون من سلالة تسمى "اللوسي"، وهي من أندر السلالات في العالم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بلغ وزن التمساح، وهي أنثى، 69 غراما فقط، فيما بلغ طولها 49 سنتيمترا.

ولا يختلف التمساح اللوسي عن الأنواع العادية من التماسيح في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل نوع المهق، يعاني من عيوب في الخلايا المنتجة للصباغ، لكنه يتميز بقشور عرضية مشابهة لتلك الموجودة في التمساح العادي.

ويعني لونها الفاتح أيضًا أنها لا تستطيع الاندماج مع محيطها؛ ما يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة، وإلَّا فإن التمساح اللوسي لا يختلف عن أي تمساح آخر.