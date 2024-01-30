"حرب التشهير" تستعر بين ريهام سعيد ونادر صعب (فيديو)

استعرت "حرب التشهير" بين الإعلامية المصرية ريهام سعيد وطبيب التجميل اللبناني البارز نادر صعب، إذ بدأ كل منهما بتسريب مقاطع فيديو للطرف الآخر؛ بهدف إثبات وجهة نظره.

وقرر الطبيب "صعب"، الخروج في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "إنستغرام"، للرد على اتهامات الإعلامية المصرية له بـ"تشويهها"، وذلك بعد نحو أسبوع من اتهامات سعيد.

وقال الطبيب اللبناني في مطلع حديثه، إن الإعلامية ريهام سعيد حضرت إلى عيادته لـ"إصلاح عيوب وجهها"، وشد كامل الوجه والحنك والوجنتين، لافتا إلى أنها سبق وأجرت عمليات تجميل.

وأضاف أن "سعيد هي من طلبت بنفسها شد عيونها ورفعها"، مؤكدا أنه تم الاتفاق بينهما على كافة تفاصيل العملية، وشرح كافة المعلومات عنها، مشددا على أن "الجرح نتيجة العملية، موثقا لديه".

وقام نادر صعب، بنشر فيديو، زعم أنه للإعلامية المصرية وقد بدا عليها الترهل، منوها إلى أن "سعيد أتته بهذا الوجه المترهل، وليس كما تحاول أن تظهر في حملتها ضده، وإخفائها عيوبها بـالفلتر".

وشدد على أنه من الاستحالة أن تظهر نتيجة عملية التجميل فورا، مضيفا أنه وفقا لملف "سعيد" الطبي وتاريخها مع عمليات التجميل، فإن لديها العديد من المشكلات في وجهها، مؤكدا مرة أخرى إلى أنه قام بإبلاغها أنه سيكون هناك جرحا نتيجة العملية.