الدفاع المدني يُخرج مريضا روسيا وزنه 300 كغ من شرفة منزله (فيديو)

ووفقًا لوسائل إعلام روسية، فإن الرجل المريض، يبلغ من العمر 54 عامًا، ومكث في منزله بموسكو لمدة 10 سنوات لم يخرج منه قط، وبسبب كثرة تناول الأطعمة والجلوس كثيرًا دون حركة. زاد وزنه بشكل مفرط، حتى تخطى 300 كيلو غرام.

وشعر الخمسيني بآلام شديدة في القلب؛ ما دفعه للاتصال بالإسعاف، وحين وصلت سيارة الإسعاف تفاجأ المسعفون من وزن المريض، وحينما حاولوا إخراجه من الباب لم يتمكنوا من ذلك، إذ إن مساحة الباب كانت أقل من حجمه، فقرروا اللجوء لقوات الدفاع المدني.

وقرر رجال الدفاع المدني إخراج المريض من الشرفة، إذ قاموا بقص القضبان الحديدية الموجودة بالشرفة، وقاموا بسحب المريض بعد لف أقمشة سميكة وقطع من الإسفنج على جسده، وأدخلوه إلى سيارة الإسعاف.