امرأة ترفع دعوى على طبيب أسنان أجرى لها 30 عملية بيوم واحد

رفعت امرأة، تدعى كاثلين ويلسون من ولاية مينيسوتا، دعوى قضائية ضد طبيب أسنان، مدعية أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى الكثير من الإجراءات في زيارة واحدة فقط.

ووفقًا لموقع "نيويورك بوست" الأمريكية، تزعم كاثلين ويلسون في دعواها المدنية المرفوعة يوم الخميس في محكمة مقاطعة هينيبين أنّ الدكتور كيفين مولدريم أجرى 8 تيجان للأسنان و4 قنوات جذرية و20 حشوة في فترة خمس ساعات ونصف الساعة في يوليو/تموز 2020.

وبعد ذلك، شعرت ويلسون بالألم والحرج والتشويه والحزن، واضطرّت إلى إجراء عدة مواعيد أخرى مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".

وتدّعي ويلسون أنّ "الطبيب أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمّل المسؤولية".

وقد حصلت الدعوى التي رفعتها، والتي تطالب بتعويضات لا تقل عن 50 ألف دولار، على دعم طبيب أسنان خبير في فلوريدا.

وتلقت ويلسون في النهاية العلاج المناسب لإصلاح واستبدال العديد من الترميمات في “محاولة لتحقيق الاستقرار في أسنانها” من كلية طب الأسنان بجامعة "مينيسوتا" على مدار عدة أشهر، حسبما تنص الدعوى القضائية.