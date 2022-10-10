صحف رياضية: "الصدارة إلى الكلاسيكو".. "الرقم 10 هو بيولي".. و"فيرستابن يكتب أسطورته"
شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، والتي شهدت عودة برشلونة للصدارة في إسبانيا، وانفراد نابولي بالصدارة في إيطاليا، وفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وقرعة تصفيات يورو 2024، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.
كما اهتمت الصحف بالجمعية العمومية لبرشلونة، وتعيين لوران بلان مدربًا لأولمبيك ليون، وتصريحات تشابي ألونسو بشأن تجربته الأولى كمدرب في ألمانيا.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز الإسباني جون رام بجائزة إسبانيا للغولف، وكتبت "يا له من عرض، جون رام يفوز للمرة الثالثة بجائزة إسبانيا المفتوحة ويعادل العظيم سيف".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على سيلتا فيغو 1-0 واستعادة صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكتبت "برشلونة يستعيد الصدارة بهدف من بيدري".
كما اهتمت بوقوع إسبانيا بجانب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت "إسبانيا سوف ترى هالاند".
الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان بعد فوزه بجائزة اليابان واحتلال منافسه لوكلير المركز الثالث.
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على سيلتا فيغو 1-0 وتصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكتبت "الصدارة إلى الكلاسيكو".
الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت "فيرستابن يحقق لقب العالم بعد حادثة".
كما اهتمت بالجمعية العمومية لبرشلونة، وكتبت "الأعضاء يصادقون على الرافعات الاقتصادية والميزانية".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على سيلتا فيغو 1-0 وتصدر الدوري الإسباني، وكتبت "معجزة".
كما تحدثت عن فوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت "فيرستابن بطل العالم مرتين".
الصحيفة اهتمت بالجمعية العمومية لبرشلونة، وكتبت "لابورتا في الجمعية العمومية: لقد أنقذنا برشلونة".
كما اهتمت بتعادل إسبانيول وقادش 2-2، ووقوع إسبانيا بجانب النرويج ومهاجمها إيرلينغ هالاند في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت "إسبانيا سوف ترى النرويج وهالاند".
آس
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على سيلتا فيغو وعودته لصدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكتبت "الحد الأدنى نحو الكلاسيكو".
كما تحدثت عن حوارها مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الجديد، وكتبت "تشابي ألونسو: ألمانيا موقع جيد للبداية".
الصحيفة اهتمت بقرعة تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024 ووقوع إسبانيا برفقة النرويج، وكتبت "هالاند هو الخطر".
كما اهتمت بجائزة اليابان للفورمولا وان وفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم، وكتبت "فيرستابن بطل العالم للمرة الثانية على التوالي".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعيين الفرنسي رولان بلان مدربًا لأولمبيك ليون، وكتبت "المكان للرئيس".
كما اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت "فيرستابن يكتب أسطورته".
الصحيفة اهتمت بفوز لوريان على ستاد بريست 2-1 وليل على لانس 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت "لوريان وصيف"، و"ليل يوقف لانس".
الصحف البريطانية
الغارديان
ركزت الصحيفة على قمة آرسنال ضد ليفربول وفوز الغانرز (3-2)، وعنونت "إصابات جديدة تُضاف لويلات ومتاعب كلوب"، يورغن يغادر لندن بالحسرة على 3 أشياء، انتهاء آمال المنافسة على اللقب وإصابتي دياز وترينت.
- ليفربول بالمركز العاشر بفوزين فقط وليس أمامه سوى المربع الذهبي، الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا بسبب اشتباك لفظي بين اللاعبين.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على ميلان ودور المدرب بيولي في نتائج الفريق، وكتبت "الرقم 10 هو بيولي"، و"دياز ودي كيتيلاري مخرج بيولي".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على كريمونيزي 4-1 وانفراده بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت "نابولي هرب".
كما اهتمت بيوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري، وكتبت "قضية أليغري".