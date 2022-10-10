صحف رياضية: "الصدارة إلى الكلاسيكو".. "الرقم 10 هو بيولي".. و"فيرستابن يكتب أسطورته"

شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، والتي شهدت عودة برشلونة للصدارة في إسبانيا، وانفراد نابولي بالصدارة في إيطاليا، وفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان، وقرعة تصفيات يورو 2024، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالجمعية العمومية لبرشلونة، وتعيين لوران بلان مدربًا لأولمبيك ليون، وتصريحات تشابي ألونسو بشأن تجربته الأولى كمدرب في ألمانيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني جون رام بجائزة إسبانيا للغولف، وكتبت "يا له من عرض، جون رام يفوز للمرة الثالثة بجائزة إسبانيا المفتوحة ويعادل العظيم سيف".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على سيلتا فيغو 1-0 واستعادة صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكتبت "برشلونة يستعيد الصدارة بهدف من بيدري".

كما اهتمت بوقوع إسبانيا بجانب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت "إسبانيا سوف ترى هالاند".

الصحيفة اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للفورمولا وان بعد فوزه بجائزة اليابان واحتلال منافسه لوكلير المركز الثالث.