ماركا: رغبة مبابي في مغادرة باريس سان جيرمان "تتجاوز كرة القدم"

أكدت صحيفة ماركا أن الساعات الماضية كشفت المزيد من التفاصيل حول غضب النجم الفرنسي كيليان مبابي ورغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان في كانون الثاني / يناير القادم رغم إنكار مسؤولي الفريق وجود أزمة.

وحاول كل من البرتغالي لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي وكريستوف غالتييه مدرب الفريق نفي حزن كليان مبابي ورغبته في الرحيل لكن الحقيقة حسب الصحيفة أن النجم الفرنسي يشعر أن إدارة الفريق خانته وأن الوعود لم تنفذ.

وتم الكشف عن كون النادي الفرنسي مول حسابات مزيفة على المواقع الإجتماعية لمهاجمة عدة معارضين وتشويه سمعة صحفيين ولاعبين ومن بينهم النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو ما قد يؤدي لفسخ عقده بشكل قانوني حسب تقارير إعلامية فرنسية.

وذكرت صحيفة ليكيب أن البرتغالي لويس كامبوس الذي خرج ونفى أخبار رغبة مبابي بالرحيل عقد اجتماع في مقر النادي الفرنسي مع اللاعب وأكدت أن المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان تفهم أسباب استياء كيليان.

ودخلت والدة اللاعب، فايزة العماري، في الصراع والجدل حين أعادت نشر تغريدة لأحد المعجبين يتحدث من خلالها عن حملة تشهير ضد كيليان مبابي لدفعه إلى الرحيل.

وذكرت ماركا أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لقبول رحيل مبابي بشروط غريبة حيث تطلب 400 مليون يورو، و ألا يرحل لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عائلة اللاعب ومحيطه يواصلون الإصرار على أن أسباب هذا القرار "تتجاوز كرة القدم" وأنه "من المستحيل الوثوق بالنادي الفرنسي مرة أخرى" بهذا السيناريو.