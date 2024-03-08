بلقيس تؤدي "تتر" مسلسل مغربي يعرض في رمضان

أدّت الفنانة اليمنية بلقيس، أغنية "تتر" المسلسل الدرامي المغربي "بين القصور" الذي تعرضه قناة mbc 5 خلال شهر رمضان المقبل، مضيفة بصمتها الخاصة على العمل الدرامي الجديد الذي يطل على جمهورها المغربي.

وارتأى منتجو المسلسل المغربي، أن تُسجّل الفنانة بلقيس أغنية "شكون قال يقول" بالدارجة المغربية، وهي من كلمات وألحان يونس آدم، وتوزيع حمزة الغازي، وإنتاج شركة الصبّاح، استعدادا لعرض المسلسل الرمضاني.

وتعد هذه أغنية "تتر" مسلسل "بين القصور"، الأولى للفنانة بلقيس على شكل "تتر" مسلسل مغربي لشهر رمضان، ورابع أغنية باللهجة المغربية تؤدّيها الفنانة بعد عملها "صابرة"، من كلمات سمير المجاري وألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، وأغنية "تعالى تشوف"، وأغنية "الحياة" (la vie).

وتفاعل جمهور بلقيس المغربي مع "تتر" "بين القصور"، وشاركوا العمل على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم الكبير بصوت الفنانة اليمنية وإتقانها لمخارج الكلمات بالدارجة المغربية.

وتعكس أغنية "شكون قال يقول" التي أدتها الفنانة بلقيس، مضامين مسلسل "بين القصور" وخطوطه الدرامية المستمدة من الواقع، إذ تتقاطع لترسم أحداثا شيقة لا تخلو من المؤامرات تارة والخيانة والغموض تارة أخرى.

وشارك حساب شاهد على منصة "يوتيوب" الإعلان التشويقي للمسلسل "بين القصور"، وهو من تأليف بشرى ملاك، وإخراج هشام الجباري، وتدور أحداثه حول حي مغربي عرف ماضيا لامعا، إذ تخرج منه فنانون وسياسيون كبار ورجال أعمال، لكنهم أداروا ظهرهم له وهجروه.