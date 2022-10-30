النصر يتفق مبدئيا على تجديد عقد عبد المجيد الصليهم لمدة 3 مواسم

كشفت صحيفة "الرياضية" عن سعي إدارة نادي النصر السعودي لتجديد عقد عبد المجيد الصليهم، لاعب الفريق، حيث سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن الصليهم اتفق مبدئيا على تجديد عقده مع النصر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد عقد اجتماع بين الطرفين، وإبداء اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق بعقد جديد، وينتظر فقط الإعلام الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودي غارسيا، مدرب الفريق، هو الذي أبدى رغبته باستمرار عبد المجيد الصليهم، لما يملكه من إمكانيات فنيّة عالية.

وانضم عبد المجيد الصليهم البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2019، قادما من الشباب، وبعقد لمدة 4 أعوام.

وبدأ لاعب وسط الملعب مسيرته الكروية مع نادي الشباب في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2013 ومثّل الفريق بشكل أساسي، قبل أن يعار إلى رايو فاليكانو في 2018.

وخاض عبد المجيد الصليهم مع النصر، 60 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.