النصر يتفق مبدئيا على تجديد عقد عبد المجيد الصليهم لمدة 3 مواسم
كشفت صحيفة "الرياضية" عن سعي إدارة نادي النصر السعودي لتجديد عقد عبد المجيد الصليهم، لاعب الفريق، حيث سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.
وقالت الصحيفة إن الصليهم اتفق مبدئيا على تجديد عقده مع النصر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد عقد اجتماع بين الطرفين، وإبداء اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق بعقد جديد، وينتظر فقط الإعلام الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رودي غارسيا، مدرب الفريق، هو الذي أبدى رغبته باستمرار عبد المجيد الصليهم، لما يملكه من إمكانيات فنيّة عالية.
وانضم عبد المجيد الصليهم البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2019، قادما من الشباب، وبعقد لمدة 4 أعوام.
وبدأ لاعب وسط الملعب مسيرته الكروية مع نادي الشباب في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2013 ومثّل الفريق بشكل أساسي، قبل أن يعار إلى رايو فاليكانو في 2018.
وخاض عبد المجيد الصليهم مع النصر، 60 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.
يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن أمس عن إقامة مباراة ودية بين فريقي النصر وألميريا، في العاصمة السعودية الرياض.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "تم الاتفاق بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر بإذن الله في الرياض".
وكان آل الشيخ قد دعا النصر في أغسطس الماضي لخوض مباراة ودية أمام فريق ألميريا، على أن يحدد الموعد فيما بعد.
وقال مالك ألميريا آنذاك: "شرف لنا وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي".
ورد عليه مسلي آل معمر رئيس النصر، حينها: "ولنا الشرف أيضًا اللعب مع نادينا كسعوديين في إسبانيا.. وقريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين".
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته المقبلة بعد التوقف ضد الرائد في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي، يوم 16 ديسمبر 2022.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة بعد الفوز في 6 جولات والتعادل في جولة وخسارة أخرى.