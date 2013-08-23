الاتحاد المصري يمد فترة القيد لأندية الدوري

القاهرة - (خاص) من محمد أبو الخير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى لجميع الأندية إلى 15 سبتمبر/أيلول بدلاً من 25 أغسطس/آب، وذلك بناء على طلب الأندية ونظراً للأحداث السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، أنّ مجلس الإدارة فضل ذلك فى ظل غموض موعد انطلاق المسابقة حتى الآن.

ورغم أن اتحاد الكرة أعلن الشهر الماضي أن الدوري الممتاز سيقام في الموسم الجديد بنظام المجموعتين بمشاركة 22 ناديا، إلا أنه لم يحدد موعداً لانطلاق المسابقة، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وهناك احتمالات بتحديد موعد بدء الدوري هذا الموسم بعد خوض منتخب مصر مباراته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل أمام غينيا في العاشر من سبتمبر/ايلول المقبل.

وأكد سويلم أنّ اتحاد الكرة حدد جلسة من أجل بحث كافة الامور المتعلقة بالاتحاد وأنشطته واستعدادات المنتخب الوطني إلى جانب كل المستجدات التي ظهرت على الساحة في الفترة الاخيرة.

وقد اجتمع كل من ثروت سويلم وعزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام مع ممثل عن السفارة الغينية بالقاهرة، خلال زيارته لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية من أجل التشاور حول كل الامور المتعلقة بالمنتخب الغيني من حيث الاقامة والمعيشة، وملاعب المران وكل الترتيبات لاستقبال بعثة منتخب غينيا فور وصولها استعداداً للمباراة مع المنتخب المصري.