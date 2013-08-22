طيران الخليج ينفي تسييره رحلات داخلية في السعودية

الدمام - قالت شركة طيران الخليج ومقرها البحرين إنها لم تتقدم للحصول على رخصة لتسيير الرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية التي ترغب بإشراك شركات طيران في سوقها المحلي المتنامي.

ويتضارب ذلك مع العديد من التقارير التي أفادت في أوقات سابقة أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية منحت في ديسمبر/كانون الأول 2012، رخصتين لشركة طيران الخليج وشركة الخطوط الجوية القطرية؛ وهما أول ناقلتين أجنبيتين تفوزان بمثل هذه الرخصة في السعودية.

وقالت شركة طيران الخليج في بيان لها إن دورها ينحصر في النطاق الاستشاري والفني فقط لـ "مجموعة القحطاني"، وهي مجموعة من الشركات الخاصة مقرها السعودية.

ودعت الشركة إلى عدم استخدام اسمها في الأخبار والمعاملات المتعلقة بهذا الموضوع، إلا في حدود دورها الموضح في هذا البيان، الذي أشار إلى تعيين شركة طيران الخليج في نطاق استشاري بموجب اتفاق وُقِّع العام الماضي لمساعدة مجموعة القحطاني لنيل إحدى الرخصتين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية؛ ومنحت المجموعة بالفعل إحدى الرخصتين، كما يتم التفاوض حالياً على توقيع اتفاق استشاري ثانٍ تقوم شركة طيران الخليج بموجبه بدعم مجموعة القحطاني للحصول على شهادة مشغل جوي داخل المملكة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، وفقاً لصحيفة "الشرق" المحلية أن الشركتين الفائزتين برخصتي ناقل جوي وطني، هما شركة "الخطوط الجوية القطرية"، وشركة "عبد الهادي القحطاني وأولاده" السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة المدني خالد الخيبري إن شركة "طيران الخليج" داعم فني لشركة "عبد الهادي القحطاني وأولاده" في الجوانب الفنية والتشغيلية فقط.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت العام الماضي، فوز شركتي "طيران الخليج وشركائهم" و"شركة الخطوط الجوية القطرية" برخصة ناقل جوي وطني.

وحالياً، لا يخدم السوق المحلي في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، سوى شركتين هما الخطوط الجوية السعودية، الناقلة الوطنية، وشركة "ناس" للطيران المنخفض التكلفة.