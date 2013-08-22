الأمن المصري يعتقل المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

ألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، في شقة بحي مدينة نصر، بحسب مصدر بمباحث القاهرة، وهو ما أكده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ"الإخوان"، في صفحته على "الفيسبوك".

وصرح مصدر أمني لـ"إرم" أن وزارة الداخلية تلقت معلومات مؤكدة حول اختباء أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في شقة مملوكة لوالد زوجته في شارع البطراوي المتفرع من شارع أحمد زكي بمدينة نصر، ومن ثم تمت مخاطبة الأمن العام والأمن المركزي لتوفير قوة كافية الدعم وتحركت القوة إلى الشقة وتمت مداهمتها وتبين وجوده وأسرة زوجته داخل الشقة، وبتفتيشها تم ضبطه مختبئا في إحدى الغرف بمفرده. مشيرا إلى أن عارف لم يبد أي مقاومة وطلب فقط من قوات الأمن جمع متعلقاته الشخصية، وأكد المصدر أنه بتفتيش الشقة لم يتم العثور على أية أسلحة.

وأشار المصدر أن ثمة حملات أمنية استهدفت أحد الأماكن المتواجد بها "عارف"، الخميس وقبضت عليه داخل شقة في مدينة نصر، في إطار حملة التي تشنها مديرية أمن القاهرة لضبط العناصر الملاحقة من جماعة الاخوان، مضيفا أن "وزارة الداخلية عازمة على ضبط جميع الملاحقين قضائيًا، وجميع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب المصري".

يذكر أن الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين قال في آخر تصريح قبل القبض عليه، إن تصوير كل الملايين الرافضة لـ"لانقلاب العسكري الدموي" على أنهم إخوان مسلمون هي "حماقة كبيرة" يصعب تسويقها لأي عاقل، وذكر في صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، أن ذلك التصوير "محاولة يائسة من الانقلابيين للانقضاض على فصيل حاز على ثقة الشعب في 5 انتخابات حرة نزيهة، وحصل على استحقاق نصف مقاعد برلمان الشعب، وإن كان قَدَرُ الجماعة أن تكون هي الراية الأبرز في هذا الثبات من أجل حصول أجيالنا والأجيال القادمة على الحق في دولة عادلة بعيدا عن الدولة البوليسية القمعية والمستمرة منذ عقود طويلة".

وأضاف عارف: "ليسمع العالم أن في ذاكرة جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 80 سنة مجلدات من التضحيات في نضالهم السلمي الطويل قبل ثورة 25 يناير، فنجد 12 حكمًا بالإعدام، ولم تنجح جهود الأشقاء في المملكة السعودية في منعها حينئذ، ألوف الجماجم المدفونة تحت أراضي مدينة نصر والعباسية والمقطم بعد التعذيب والتنكيل في السجن الحربي وأهواله".

صبط مصطفى غنيم عضو مكتب إرشاد الإخوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على عضو مكتب الإرشاد بتنظيم الإخوان ومسئول قطاع شرق الدلتا بالتنظيم مصطفى طاهر غنيم بإحدى الشقق بمدينة نصر الخميس وذلك بحسب مصدر أمني رفيع.