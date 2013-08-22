إيفانوفيتش يقود تشيلسي للفوز على أستون فيلا

لندن - سجل برانيسلاف ايفانوفيتش هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني ليساعد تشيلسي على الفوز 2-1 على ضيفه استون فيلا في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وارتقى اللاعب الصربي عاليا ليقابل كرة من ركلة حرة نفذها فرانك لامبارد ويحولها إلى المرمى في الدقيقة 73 مسجلا هدف الفوز لتشيلسي الذي أفلت بالنقاط الثلاث بعد أداء متواضع، وسجل انطونيو لونا مدافع استون فيلا هدف التقدم لتشيلسي في شباك فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك كريستيان بنتيكي التعادل للفريق الزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي للصحفيين "أعتقد أنه في هذه اللحظة إن خرجنا متعادلين فلم تكن لتصبح نتيجة عادلة"، وأضاف "لا يلعبون (فيلا) كثيرا لكنهم يقاتلون كثيرا. يسببون الكثير من الصعوبات. لو لم ينقذ بيتر (شيك حارس تشيلسي) فرصا خطيرة فلربما لم نكن لنحصل على نقطة أساسا".

وألقى بول لامبرت مدرب فيلا باللوم على الحكم، وقال "أعتقد أنه اتخذ قرارين خاطئين".

وربما كان ايفانوفيتش مدافع تشيلسي محظوظا للبقاء في أرض الملعب قبل أن يسجل هدف الفوز لفريقه إذ اكتفى الحكم بمعاقبته بالانذار فقط بعد أن وجه ضربة بمرفقه إلى بنتيكي كان من الممكن أن تؤدي إلى طرده، واحتج مسؤولو وبدلاء استون فيلا على الحكم مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما بدا أن جون تيري لمس بيده كرة عرضية من فابيان ديلف لكن الحكم لم يلتفت إلى مطالب فيلا باحتساب ركلة جزاء.

ويعني الفوز أن تشيلسي رفع رصيده إلى ست نقاط من أول مباراتين له في المسابقة بعد أن تغلب على هال سيتي الأحد الماضي، ولم ينجح فيلا في تكرار الفوز المفاجيء الذي حققه على ارسنال السبت.