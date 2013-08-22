نيمار ينقذ برشلونة أمام أتلتيكو في ذهاب السوبر

مدريد - شارك المهاجم البرازيلي نيمار كبديل ليسجل بضربة رأس الهدف الأول له في مباراة رسمية مع برشلونة ويمنحه التعادل 1-1 مع مضيفه اتليتيكو مدريد في ذهاب كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم الأربعاء.

وافتتح ديفيد فيا التسجيل في الدقيقة 12 بتسديدة مباشرة رائعة في شباك فريقه السابق الذي رحل عنه بعد نهاية الموسم الماضي ليتقدم اتليتيكو في المواجهة التي تقام من مباراتين بين برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني واتليتيكو بطل كأس الملك.

وفي طقس حار باستاد كالديرون معقل اتليتيكو عانى برشلونة لصنع فرق وهو يبحث عن التعادل في مواجهة الدفاع الصلب لأصحاب الأرض بينما لم يظهر ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم بأفضل مستوى ممكن مع برشلونة، وخرج ميسي ليشارك بدلا منه سيسك فابريجاس مع بداية الشوط الثاني كإجراء احترازي بعد إصابته بمشكلة في الفخذ الأيمن قبل أن يترك نيمار بصمة فورية بعد مشاركته بدلا من بيدرو.

وركض اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاما بسرعة كبيرة على القائم البعيد ووضع الكرة في المرمى بلمسة ذكية إثر تمريرة عرضية من مواطنه دانييل الفيس في الدقيقة 66، ولم تكن قد مرت دقائق معدودة على مشاركة نيمار وكان هذا هدفه الأول في مباراة رسمية منذ انتقاله المكلف لبطل الدوري من سانتوس.

وقال اندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة في مقابلة مع محطة تي.في.اي التلفزيونية الاسبانية "لو سئلنا عن توقعاتنا لأول هدف يسجله (نيمار) في مباراة رسمية لم نكن لنتوقع أنه سيكون بضربة رأس"، وأضاف "نيمار لاعب يملك إمكانيات رائعة وسنوفر له الوقت للتأقلم"، وقال زوبيزاريتا أيضا إن إصابة ميسي تبدو نتيجة لكدمة وقال النادي بموقعه على الانترنت إن النجم الارجنتيني سيخضع لمزيد من الفحوص الخميس.