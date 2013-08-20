مواجهة بمذاق ارجنتيني في السوبر الإسباني

برشلونة- لم تحدث من قبل مواجهات بين فرق يقودها جيراردو مارتينو مدرب برشلونة ودييغو سيميوني مدرب اتليتيكو مدريد لكن سيميوني يتفوق بواحدة على مواطنه الارجنتيني منذ أيامهما كلاعبين قبل نحو 25 عاما.

ويحل برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ضيفا على اتليتيكو بطل كأس الملك في ذهاب كأس السوبر الاسبانية الأربعاء حيث قد يسعى مارتينو للحصول على بعض التوضيح عن حادثة أدت لطرده حين التقى اللاعبان في أرض الملعب.

وفي مقابلة مع التلفزيون الارجنتيني الشهر الماضي روى سيميوني تفاصيل لما حدث حين كان لاعبا في فيليز سارسفيلد ولعب ضد مارتينو الذي كان ضمن تشكيلة نيويلز اولد بويز في أواخر الثمانينيات.

وقال سيميوني لبرنامج استاد كرة القدم "في الواقع لم أتسبب في طرده لكن الأمر بدا هكذا. سقطت في وسط الملعب دون أن أقصد ذلك. حصلت على بطاقة صفراء بينما حصل مارتينو على بطاقة حمراء. ولأني كنت لا أزال ساذجا وقتها حصلت على بطاقة صفراء أخرى وطردت أنا أيضا."

ومضى فيليز للفوز بتلك المباراة 2-1.

وسيذهب برشلونة إلى استاد كالديرون وهو مرشح بارز للفوز بعد انتصاره الساحق بواقع 7-صفر على ليفانتي في الجولة الأولى من الدوري الأحد الماضي بينما حقق اتليتيكو الفوز خارج أرضه 3-1 على اشبيلية لكن كل فريق حقق فوزه بطريقة مختلفة.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي الثلاثاء "اتليتيكو فريق متماسك للغاية ويلعب براحة وبدون استحواذ على الكرة ويلعبون بطريقة مباشرة."

وأضاف "اتليتيكو فريق صلب بفضل الطريقة التي يلعب بها.. لا يكفون عن الركض طيلة 90 دقيقة وهم يجيدون ذلك. سيكون اختبارا شاقا للغاية."

وأشاد سيميوني بطريقة لعب اتليتيكو التي تتناقض تماما مع طريقة برشلونة المعتمدة على الاستحواذ على الكرة حين تحدث في مؤتمر صحفي في وقت سابق.

وقال سيميوني وهو قائد منتخب الارجنتين سابقا "في مواجهة اشبيلية كانت نسبة استحواذنا على الكرة 37 بالمئة.. لكننا كنا الأكثر تسديدا على المرمى والأكثر حصولا على الركلات الركنية والأكثر تسجيل للأهداف."

وأضاف "لا نستحوذ على الكرة كثيرا لأن هذا يناسب اللاعبين الموجودين لدينا. (في وجود مارتينو) يمكن أن ترى برشلونة يسعى للعب أكثر بجناحين ثابتين.. ويضعونك تحت الضغط بعدد كبير من اللاعبين في نصف ملعبك."

وتابع "حين يقومون بذلك بشكل جيد فإنهم لا يتركون لك مساحة للتنفس.. لذلك سنحتاج للبحث عن حلول لمواجهة هذا."

وأثار مارتينو الدهشة حين استبدل نجمه ليونيل ميسي في مباراة ليفانتي الأحد الماضي بعد 70 دقيقة وفريقه متقدم 6-صفر.

ولم يستبدل ميسي من أي مباراة وهو غير مصاب منذ 2010 وواجه مارتينو مزيدا من الأسئلة حول خططه للمباريات التالية.

وقال "تحدثنا سويا عن هذا الأمر ويجب أن أكون حذرا وألا أستبدله خمس مرات متتالية."

وتابع "الأمر يتعلق بالتوازن.. أقدم لك القليل وتقدم لي القليل. أتخذ القرار النهائي لكني لم أعتد اتخاذ قرار بدون مناقشته مع اللاعبين أولا."