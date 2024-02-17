"عاشق دمشق".. وفاة المسرحي التونسي حكيم مرزوقي

توفي الكاتب والمخرج المسرحي التونسي الشهير حكيم مرزوقي، مساء أمس الجمعة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا.

وكتبت ابنة شقيقته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ".

وأضافت: "انتقل إلى رحمة الله خالي حكيم مرزوقي، اللَّهُمَّ اغْفِرْلَه وَارْحَمْه وَعَافِه وَاعْفُ عَنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرد".