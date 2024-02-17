"عاشق دمشق".. وفاة المسرحي التونسي حكيم مرزوقي
توفي الكاتب والمخرج المسرحي التونسي الشهير حكيم مرزوقي، مساء أمس الجمعة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا.
وكتبت ابنة شقيقته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ".
وأضافت: "انتقل إلى رحمة الله خالي حكيم مرزوقي، اللَّهُمَّ اغْفِرْلَه وَارْحَمْه وَعَافِه وَاعْفُ عَنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرد".
وقضى الكاتب والمخرج المسرحي التونسي الراحل 30 عامًا من عمره في سوريا، قدّم خلالها العديد من الأعمال المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا ونال العديد من الجوائز هناك.
ونعت نقابة الفنانين في سوريا، المخرج الراحل، معلقة عبر حسابها على "فيسبوك": "وداعًا.. الكاتب والمخرج المسرحي التونسي حكيم مرزوقي".
وشارك فنانون سوريون في نعي مرزوقي، إذ كتبت الفنانة أمل عرفة ناعية الراحل: "الكاتب التونسي حكيم مرزوقي في ذمة الله، كان عاشقًا لدمشق، يليق به تشييعًا تونسيًا كبيرًا، عزائي لأولاده وأسرته وأصدقائه".
ونعى الفنان السوري قاسم ملحو الراحل بكلمات مؤثرة عبر "فيسبوك"، قائلاً: "ترحموا على عاشق حواري الشام، المسرحي التونسي حكيم مرزوقي، رحمة الله تتغمد روحك، رحيلك المفاجئ كقبر مفتوح في مقبرة الدحداح".
وقبل 3 أيام فقط، شارك الفنان الراحل آخر منشوراته مع متابعيه عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ جاء فيه "أحزن لرجل بهدية واحدة وعشرات الأحضان.. ليت لي حضنا آخر يا امرأتي الجميلة".