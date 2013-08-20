برادلي يرفض طلب أمريكي بمغادرة القاهرة

القاهرة- أكد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أنه رفض طلباً من سفارة بلاده بضرورة مغادرة القاهرة بعد الأحداث التي شهدتها مصر من فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية حرصاً على سلامته.

و أشار برادلى إنه مستمر في القاهرة لأداء عمله كمدير فني للمنتخب المصري، رافضاً الإلتفات لأي شائعات والرحيل عن القاهرة في هذا التوقيت، مؤكداً إعتزازه بتدريب المنتخب المصري والاستمرار مع الفريق من أجل تحقيق حلم المصريين في الوصول لنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأضاف برادلي أن ليس له علاقة بالشؤون السياسية في مصر، مؤكداً على احترامه وتقديره للشعب المصري وحلم الوصول إلى المونديال.

واتفق برادلي مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري على أجندة شهر سبتمبر المقبل لنقلها إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، حيث طلب المدير الفني إقامة معسكر إعداد بداية من سبتمبر حتى موعد مباراة غينيا في العاشر من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر إقامة مباراة ودية مع منتخب من إحدى الدول الإفريقية في 6 سبتمبر.

وقد تم الاتفاق أيضا على عقد إجتماع آخر بين الجهاز الفني والمدير التنفيذي في 17 سبتمبر عقب إجراء قرعة التصفيات النهائية في اليوم التالي، يتم خلاله تحديد برنامج المرحلة الثانية والنهائية بعد اجراء القرعة ومعرفة المنتخب المنافس الذي سيلاقيه المنتخب المصري في ختام مشوار التصفيات.

ومن المنتظر أن يعقد برادلي الثلاثاء جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة اختيار اللاعبين المقرر استدعاؤهم للمعسكر التدريبي، تمهيدا للإعلان عنها عقب انتهاء ناديي الزمالك والأهلي من خوض مباراتي أورلاندو بطل جنوب أفريقيا وليوبارد الكونغولي خلال يومى 1 و2 سبتمبر المقبل.