صيدلاني يتهم مستشفى سعودي بالفساد والتسبب في وفاة 223 شخصاً

السعودية - اتهم صيدلي عربي أحد المستشفيات الخاصة المشهورة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بالتلاعب بحياة المرضى والتسبب في وفاة 223 شخصاً خلال عامين بالإضافة إلى حالات فساد.

وقالت صحيفة سعودية في تقرير مطول الثلاثاء إن الصيدلي الذي كان يعمل بذات المستشفى، كشف في خطابات تقدم بها لوزارة الداخلية السعودية وإمارة وصحة المدينة المنورة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات مالية منها صرف مكافأة لأحد قياديي صحة المدينة.

وادعى الصيدلي في خطاباته، الموجهة للجهات المختصة، حدوث ما لا يقل عن 130 حالة وفاة نتيجة أخطاء طبية خلال العام 2012، و93 حالة في العام 2011، في حين لم تجر أي تحقيقات في ذلك، ولا في ملايين الريالات التي تم الحصول عليها من الصحة وشركات التأمين والمواطنين من خلال تزوير العديد من الأطباء لأختام الاستشاري وهم ليسوا باستشاريين وصرفها نظير خدمات باطلة بوحدة العناية المركزة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي نظراً لمخالفات عديدة راح ضحيتها العشرات.

كما ادعى الصيدلي –دون أن يشير التقرير إلى اسمه أو جنسيته- أن قيادياً في صحة المدينة يتقاضى أموالاً من هذا المستشفى نظير زياراته المتكررة.

وذكرت الصحيفة اليومية في تقريرها حالات كثيرة لأخطاء أفردها الصيدلي العربي، وعرضت أيضاً شكوى الصيدلي على صحة المدينة المنورة التي أكدت بدورها أنها تلقت الشكوى بالفعل، وقالت إن "على المدعي مراجعة مكتب العمل".