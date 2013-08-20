وزير خارجية السعودية يزور مصر خلال أيام

القاهرة – (خاص) من عمرو علي

أجرى عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، اتصالاً هاتفياً مع سمو الأميرسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وشكر موسى المملكة على مواقفها الداعمة لمصر.

وأعلن الأمير فيصل عن زيارة له إلى القاهرة في الأيام القليلة القادمة للتواصل مع الحكومة المصرية، مؤكدا لموسى استمرار دعم المملكة لمصر حكومة وشعباً.

وتبادل موسى والفيصل وجهات النظر بخصوص التطورات الدولية والإقليمية المحيطة بالمشهد المصري، وزيارة الأمير الفيصل الأخيرة لباريس.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن انتفاضة ثلاثين مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري، إذ أن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن مَنْ تولى سدة الحكم فى مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري.

وقال الفيصل أن المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع.