التضحية والغباء سر نجاح الحياة الزوجية

التضحية والغباء سر نجاح الحياة الزو...

التضحية والغباء سر نجاح الحياة الزوجية

دراسات تبين أن الازواج الأذكياء يعيشون حياة تعيسة مليئة بالمشاحنات أما الأزواج الساذجون فحياتهم الزوجية أكثر نجاحاً وبهجة.

إرم - (خاص) من هيا كنعان

 

بينت أحدث الابحاث الأمريكية أن سر نجاح الحياة الزوحية يكتمل في أمرين هما التضحية الغباء.

 

ولكي يتمكن الزوجان من الظفر بحياة زوجية سعيدة و هنيئة عليهما أن يتسما سويا بالتضحية، لأن التضحية تعتبر من بين أهم أسرار نجاح العلاقة الزوجية، سواء تعلق الأمر بالمرأة أو بالرجل.

 

 

وأشارت الأبحاث أن التفكير و التركيز و التدقيق في الأمور أو المشاكل الصغيرة يعتبر من بين الأشياء التي تلحق الضرر الكبير بالعلاقة الزوجية ، كونها مشاكل لا تخدم البتة الزوجين.

 

وعلى الزوجان أن يعلما أن التفكير المطول في الأشياء يخلق الهواجس و الشكوك و بالتالي يسبب في عدم نجاح العلاقة الزوجية.

 

وبإمكان الزوجان أن يعيشا حياتهما بكل بساطة و أن يبحثا عن الأمور التي تسعدهما و تدخل البهجة لحياتهما بدلا من التدقيق في السلبيات و المشاكل التي لن تنتهي أبدا.

 

كما على كل من الزوج و الزوجة أن يخلقا لبعضهما ألف عذر قبل القيام بالاتهام، عليهما أن يحاولا خلق عالم خاصا ينقلان له الأفكار الجميلة، و أن يجعلا واقعهما الذي يعيشان به أقرب إلى السذاجة من الذكاء، لأن حياة الأزواج الأذكياء هي حياة تعيسة للأسف .

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