التضحية والغباء سر نجاح الحياة الزوجية

إرم - (خاص) من هيا كنعان

بينت أحدث الابحاث الأمريكية أن سر نجاح الحياة الزوحية يكتمل في أمرين هما التضحية الغباء.

ولكي يتمكن الزوجان من الظفر بحياة زوجية سعيدة و هنيئة عليهما أن يتسما سويا بالتضحية، لأن التضحية تعتبر من بين أهم أسرار نجاح العلاقة الزوجية، سواء تعلق الأمر بالمرأة أو بالرجل.

وأشارت الأبحاث أن التفكير و التركيز و التدقيق في الأمور أو المشاكل الصغيرة يعتبر من بين الأشياء التي تلحق الضرر الكبير بالعلاقة الزوجية ، كونها مشاكل لا تخدم البتة الزوجين.

وعلى الزوجان أن يعلما أن التفكير المطول في الأشياء يخلق الهواجس و الشكوك و بالتالي يسبب في عدم نجاح العلاقة الزوجية.

وبإمكان الزوجان أن يعيشا حياتهما بكل بساطة و أن يبحثا عن الأمور التي تسعدهما و تدخل البهجة لحياتهما بدلا من التدقيق في السلبيات و المشاكل التي لن تنتهي أبدا.

كما على كل من الزوج و الزوجة أن يخلقا لبعضهما ألف عذر قبل القيام بالاتهام، عليهما أن يحاولا خلق عالم خاصا ينقلان له الأفكار الجميلة، و أن يجعلا واقعهما الذي يعيشان به أقرب إلى السذاجة من الذكاء، لأن حياة الأزواج الأذكياء هي حياة تعيسة للأسف .