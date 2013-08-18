الأمن اللبناني يضبط سيارة مفخخة في بيروت

بيروت - (خاص) من هناء الرحيم

تمكنت قوات الامن اللبنانية من ضبط سيارة من نوع "Audi" في محلة حارة الناعمة في بيروت .بعد الاشتباه بها وتبين أنها تحمل مواد متفجرة.

وكانت السيارة التي تحمل لوحة تبين أن رقمها مزورة مركونة على الطريق العام الداخلية لبلدة الناعمة، وتحديدا بالقرب من مبنى البلدية وتحوي 4 صناديق ديناميت و3 أكياس نيترات، اضافة إلى صواعق وشهابات وفتيل صاعق للتفجير. وقدرت زنة المواد التي عثر عليها حوالى 250 كيلو غراما.

وأكدت معلومات أمنية أن شخصا لبنانيا يدعى م.ق.أ مواليد 1983 تابع لمجموعة يديرها الفلسطيني أ.ه.س المتشدد دينيا وعقائديا والتابع لحركة أحمد الأسير قد ركن السيارة في محلة حارة الناعمة ليلا.

ونتيجة التحقيق تبين أن اللوحة مزورة تعود إلى سيارة من نوع "هوندا أكورد" موديل 1991 لون فضي .