اللون الأحمر لون الرومانسية المفضل للرجال

واشنطن - قال باحثون أميركيون أن الرجال صنفوا امرأة في صور فوتوغرافية على أنها أكثر جاذبية جنسية اذا كانت ترتدي ملابس حمراء أو إذا ظهرت في صورة ذات اطار أحمر وذلك مقارنة بأي لون اخر .

وبدا أن الدراسة التي قادها "اندرو اليوت" أستاذ الطب النفسي بجامعة "روشستر" في روشستر بنيويورك- تؤكد أن الأحمر هو لون الرومانسية وفقا للاعتقاد الذي ساد طيلة سنوات لدى صناع بطاقات عيد الحب وبائعي أصباغ الشفاه وقال اليوت أنه بالرغم من أن هذا -الإنذار الأحمر- ربما يكون ناتجا عن المجتمع البشري الذي ربط الأحمر بالحب لدهور فربما أيضا يكون نابعا من جذور بيولوجية أكثر بدائية .

وقال أنه مع الإشارة إلى التشابه الجيني بين البشر والحيوانات الرئيسية العليا فإن العلماء أثبتوا أن ذكورا معينة من الحيوانات الرئيسية تنجذب بشكل خاص للإناث من نوعهم اللاتي يعرضن لونا أحمر وعلى سبيل المثال فان أنثى السعدان والشمبانزي تظهر لونا أحمر عند اقتراب فترة الإباضة وهو ما يبعث إشارة جنسية يبدو أن الذكور يجدونها لا تقاوم .

وقال اليوت - الذي تظهر نتائج دراسته في دورية الشخصية وعلم النفس الاجتماعي "ربما يكون هو النزعة التلقائية البيولوجية الاصل والعميقة جداً للاستجابة للأحمر كعامل جذب بالنظر لميراثنا النشوئي- وشارك في الدراسة أكثر من مئة رجل معظمهم طلاب بالجامعة عرضت عليهم صور لنساء وطلب منهم تصنيف مدى جمالهن وإلى أي درجة يرغب الرجال في تقبيلهن وإلى أي درجة يرغب الرجال في إقامة علاقة جنسية معهن وعرض على الرجال صور لامرأة بعضها له إطار أحمر والبعض الأخر أبيض أو رمادي أو أخضر وبالرغم من أنها كانت نفس الصورة لنفس المرأة عندما كانت في الصورة ذات الإطار الأحمر صنفها الرجال على أنها أكثر جاذبية من وضعها في إطار من لون اخر ثم عرض على الرجال صور فوتوغرافية لامرأة كانت متطابقة الا أن الباحثين جعلوا قميصها أحمر في بعض النسخ أو أزرق في نسخ أخرى ومرة أخرى فضل الرجال بشدة المرأة في الزي الأحمر .