كيري يقترح تجنيس الفلسطينيين في الدول الخليجية

عمان ـ (خاص) من شاكر الجوهري

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ "إرم" عدداً من مقترحات خطيرة وبالغة الأهمية، تقدم بها جورج كيري وزير الخارجية الأميركية، في إطار مهمته للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

حيث قالت المصادر إن كيري اقترح عدداً من الأفكار .... أولاً، أن يقتصر تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين على عودة فقط مائة ألف لاجىء. وثانياً، أن يفتح باب الهجرة للاجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان إلى دول اوروبية وغربية. وثالثاً، أن يتم ضم ثلث مساحة شبه جزيرة سيناء المصرية لقطاع غزة، بهدف تخفيف المصاعب المعيشية لأهل القطاع, عبر تقليل الكثافة السكانية، وأن يتم بناء مدن فلسطينية اضافية في اراضي سيناء بتمويل من الدول المانحة.

وتقول المصادر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع المصري، والرجل القوي في مصر الآن، يؤيد هذا الإقتراح.

ورابع الاقتراحات تطرح أن تجنس دول الخليج النفطية الفلسطينيين المقيمين والعاملين في أراضيها.

وبالمقبل، أن تكون كل العروض السابقة تتم مقابل اعتراف القيادة الفلسطينية، والدول العربية بيهودية الدولة العبرية.

وأكدت المصادر أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية موافق مبدئياً على هذه العروض، وكذلك عدد من الدول الخليجية والعربية، والدول المانحة جاهزة لتمويل تنفيذ هذه المقترحات.