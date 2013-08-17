الرياض تدعو واشنطن لمراجعة موقفها من مصر

الرياض - علمت "إرم" أنّ المملكة العربية السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية استياءها من التصريحات الأمريكية التي أدانت الحكومة المصرية لقيامها بفض اعتصامَي الإخوان في رابعة والنهضة بالقوة.

وذكر مصدر دبلوماسي غربي في الرياض أنّ اتصالاً جرى بين العاصمتين السعودية والأمريكية، أوضحت فيه الرياض وجهة نظرها بأن ما جرى في مصر هو حق من حقوق الحكومة المصرية لفرض الامن والاستقرار والتصدي لدعوات وأعمال العنف التي صعدت بها جماعة الإخوان المسلمين الوضع في مصر.

وأكدت الرياض أنه بدلاً من أن تشجع الإدارة الأمريكية جهود مصر لمواجهة الإرهاب والدعوات له والتي كان يطلقها قادة الإخوان فإنه من المستغرب أن تلوم واشنطن القاهرة لقيامها بحقها السيادي في ملاحقة العناصر التي تهدد أمن المواطن المصري.

ونصح المسؤول السعودي الولايات المتحدة بمراجعة موقفها والعودة عن إدانتها لمصر لأن الإدانة الأمريكية للحكومة المصرية يشجع على دعم الإرهاب.

وعلمت "إرم" أنّ مسؤولاً دبلوماسياً أبلغ سفراء دول أوروبية انتقدت الحكومة المصرية بمثل هذا الموقف.