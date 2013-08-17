فيلاس: ولائي لتوتنهام جعلني أرفض عروضا أوروبية

لندن - قال أندريه فيلاس بواش مدرب توتنهام هوتسبير، إنه رفض عروضاً من أندية أوروبية في نهاية الموسم الماضي بسبب رغبته في بناء فريق قوي لناديه.

وأعاد توتنهام فيلاس بواش إلى الأضواء بعدما أقيل من تدريب تشيلسي عقب تسعة أشهر فقط من توليه المسؤولية، وساعد المدرب البرتغالي ناديه الجديد على تسجيل رقم قياسي من النقاط وخسر بالكاد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وجذبت جهود فيلاس بواش اهتمام أندية أوروبية مثل باريس سان جيرمان وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية بأن بطل فرنسا سعى للتعاقد معه كبديل لكارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

وقال فيلاس بواش للصحفيين "هذه أول فرصة لي لبدء الموسم الثاني على التوالي مع نفس الفريق، أعتقد ان ذلك سيعطيني أفضلية أريد‭ ‬الحصول عليها، وجدت ترحيبا كبيراً هنا ولدي مجموعة رائعة من اللاعبين كما أن الأجواء والإمكانيات رائعة في النادي".

وأضاف "تعيين فرانكو (بالديني المدير الرياضي) جعلنا نصل إلى مستوى آخر.. احترم النادي كثيراً وكذلك دانييل (ليفي رئيس النادي) وهذه من أسباب رفضي للعروض التي تلقيتها".

وتعاقد توتنهام في فترة الانتقالات الجارية مع البرازيلي باولينيو لاعب وسط كورنثيانز، والمهاجم الإسباني روبرتو سولدادو من بلنسية، وناصر الشاذلي من تفينتي انشيده، وكذلك الفرنسي ايتيين كابوي من تولوز لكن كل هذه الصفقات لا تضم أي لاعب انجليزي.