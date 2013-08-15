يونايتد إلى تشيلسي: روني ليس للبيع بأي ثمن

مانشستر - (خاص) من أحمد نبيل

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قرارا مصيريا ولا رجعة فيه يتلخص في رفض بيع مهاجم الفريق واين روني بأي ثمن إلى نادي تشيلسي.

وقد ترتب على هذا القرار عدم اكتراث النادي ببقاء روني في النادي رغم عدم سعادته وراحته في الاستمرار بين جدران "أولد ترافورد"، رغم المبالغ الكبيرة التي قد يجنيها يونايتد من بيع فتاه الذهبي.

هذا الموقف يمثل وفقا لصحيفة "الغارديان" انتكاسة كبيرة لجوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة تشيلسي والراغب بشدة في جلب روني.

وفشل تشيلسي بالفعل في إقناع يونايتد بالاستغناء عن روني بعدما تقدم عرضين الأول مقابل 23 مليون استرليني والثاني 25 مليون في الرابع من أغسطس/آب الحالي.

ولم يشارك روني في العديد من المباريات الودية مع ناديه استعدادا للموسم الجديد بسبب تعرضه لإصابة في الكتف وارتبط اسمه بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد في الفترة الأخيرة.

وكان الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد صرح في وقت سابق بأن النادي لن يبيع مهاجمه البالغ من العمر 27 عاماً.

ويمر مويس بأزمة حقيقة بسبب عدم تعاقده مع لاعبين من العيار الثقيل خاصة الإسباني سيسك فابريغاس لذا دخل في مفاوضات جادة لإقناع غاريث بيل بالانضمام ليونايتد بدلا من ريال مدريد الذي يبدو أنه تراجع في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وبناء على هذا لن يستطيع مويس أن يستغني عن روني لأي ناد خاصة تشيلسي أحد المنافسين الأقوياء في البريميرليغ.

وقد أعلن النادي في أكثر من مناسبة تمسكه بروني مع منحه فترة للتفكير للعدول عن رغبته بالرحيل والتي بدأت في نهاية الموسم الماضي عندما أبلغ السير أليكس فيرغسون برغبته بعدم البقاء.

وكان مويس قد أبدى اهتماما باستعادة روني لمستواه المعهود وإقناعه بالبقاء مع الفريق وإلغاء فكرة الرحيل إلى تشيلسي.