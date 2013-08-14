صور.. مطربة عراقية تغني بالملابس الداخلية فى مصر

إرم ـ (خاص) من أحمد السماحي

أحيت المطربة العراقية "كلوديا حنا" بمناسبة عيد الفطر المبارك حفلا ساهرا فى قرية بيانكي الساحل بـ " roof bar"، ونظرا لإرتدائها ملابس مثيرة جدا ينطبق عليها مقولة " حلو الفستان ده اللي إنتي مش لابساه" التي رددها الفنان فؤاد المهندس للفنانة شويكار في مسرحيتهما الشهيرة " إنها حقا عائلة محترمة" عندما ارتدت فستانا عاريا، حيث جاء فستان المطربة الشابة أشبه بالملابس الداخلية كما وصفه بعض حضور الحفل الساهر.

وغنت كلوديا كوكتيلا من أغنياتها الخاصة مثل " الوقت ده، ويحنن، أحبك، استر عليا، يجافيني، بندم أوي، كما غنت للعملاق وديع الصافي " عظيمة يا مصر"، وغنت أيضا للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وأميرة الطرب ورده، وطلب منها الجمهور بعض الأغنيات الشعبية لأوكا وأورتيجا فرفضت وغنت ميدلي لأحمد عدوية.

الطريف أن ملابس المطربة أثارت الجمهور وجعلته يتحرش بها وهي تغني عن طريق " الليزر" حيث كان يسلطه على عينيها وأماكن حساسة من جسمها، وبمجرد انتهائها من الغناء تعرضت للملاحقة من البعض ، حتى إن أحدهم عرض عليها الزواج وقال لها: " تتجوزيني يا عسل" من زجاج السيارة بصوت عالي وقام عناصر من "بودي جاردز" المكان بإبعاده عنها ، وأسرع سائقها بمغادرة المكان وسط ذهول كلوديا ومرافقيها سواء شقيقتها أو مدير أعمالها.

كلوديا مطربة عراقية بدأت مشوارها الفني بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب من خلال عملها في مسرح وبرامج الأطفال في العراق، ثم عملت مذيعة فى العديد من القنوات الأردنية والعراقية، وحضرت لمصر قبل خمس سنوات، حيث تعيش حاليا مع شقيقتها الصغرى، وطرحت من ثلاث سنوات ألبومها الأول " الوقت ده" وتعمل حاليا على أغنيات ألبومها الثاني.