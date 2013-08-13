كاتب فلسطيني: محمد عسّاف مخادع وباع غزة

رام الله - هاجم الكاتب الفلسطيني رمزي صادق شاهين المطرب الفلسطيني محمد عساف نجم برنامج "أراب آيدول" واصفاً إياه بأنه مخادع حيث أنه خدع أبناء وطنه وأوهمهم أنه منهم ولهم ولكن سرعان ما تبخر جهدهم دون فائدة.

رمزي قال إن عساف باع غزة برخص التراب وتعالي على الشعب الفلسطيني الذي كانت عائلاته تحرم اطفالها من تناول العشاء من أجل التصويت له في البرنامج.

الكاتب الفلسطيني تابع في مقاله أن عساف رهن نفسه لمجموعة من رجال الأعمال استغلوا نجاحه حتى يستفيدوا من هذا النجاح وأصبح يشبه حجر الشطرنج بين أيديهم من أجل تحقيق مصالحهم.

وأضاف أن نجم "أراب آيدول" أصبح يتحدث بلغة الكبرياء، وخالف وعوده للشعب الفلسطيني و أصبح من أصحاب القصور ويمتلك الملايين ولديه من المناصب والمسميات ما يجعله أكبر من سكان أبناء مخيم يونس.