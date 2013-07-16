طبق اليوم:الدجاج الشركسي مع الأرز

إرم - (خاص) من هيا كنعان

اخترنا لكم في اليوم السابع من الشهر الكريم طبق الدجاج الشركسي مع الأرز نتمنى أن ينال اعجابكم صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

طريقة التحضير:

1. خليط الأرز: إغسلي الأرز عدة مرات ثم إنقعي في ماء دافئ لمدة ربع ساعة تقريبا.

2. لسلق الدجاج: في قدر عميق ضعي الدجاج، أغمري بالماء ودعيه يغلي على نار قوية لتتكون الرغوة. تخلصي من الرغوة. أضيفي البصل، الهيل، القرفة، الملح، الفلفل، ورق الغار، قشر حبة الليمون وعروق البقدونس، دعي الدجاج يطهي على النار إلى أن ينضج تماما. يمكنك وضع البهارات في كيس البهارات الخاص بها ووضعها مباشرة على الدجاج. صفي المرق واحتفظي بالدجاج ساخنا.

3. في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي السمن، ضعي القدر على نار متوسطة ليذوب السمن، أضيفي الأرز وقلبي بخفة ليختلط مع السمن. أضيفي مقدار ٣ كوب من مرق الدجاج ودعيه ليغلي بقوة ليتشرب الأرز معظم المرق وتتكون الثقوب على سطحه. غطي القدر ودعي الأرز ليطهي على نار هادئة لمدة ٣٠ دقيقة.

4. خليط الصلصة: قطعي الخبز إلى قطع متوسطة الحجم وضعي في وعاء محضرة الطعام، أضيفي الثوم، الجوز، الكزبرة، الملح والفلفل، شغلي محضرة الطعام على سرعة متوسطة ليتفتت الخبز ويتكون لديك خليط خشن القوام. أثناء تشغيل المحضرة أضيفي المرق بالتدريج من خلال فتحة التغذية إلى أن تحصلي على صلصة ناعمة لينة القوام. ضعي الصلصة في قدر سميك القاعدة وضعيها على نار هادئة لتبقى ساخنة إلى حين تشكيل الشركسية.

5. للتقديم: أحضري طبق تقديم عميق، أسكبي الأرز في قاع الطبق، وزعي عليه قطع الدجاج المسلوق، وزعي صلصة الشركسية الساخنة، ثم زيني بالصنوبر والبقدونس، قدمي الشركسية ساخنة.