أبو تريكة جاهز لمواجهة ليوبار في الكونجو

القاهرة - أعلن الأهلي المدافع عن اللقب أن صانع اللعب محمد أبو تريكة قد تعافى من إصابة في الكاحل وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق ضد ليوبار في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وسيسافر الأهلي صاحب الألقاب السبعة في المسابقة الإفريقية، إلى الكونجو الثلاثاء لمواجهة ليوبار يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور الثمانية.

ويحصل الأهلي على نقطة واحدة من أول مباراتين في المجموعة، وكان أبو تريكة صاحب الهدف الوحيد للأهلي فيهما حين أدرك التعادل ضد الزمالك الشهر الماضي من ركلة جزاء، قبل أن يخسر الأهلي أمام ضيفه الجنوب افريقي اورلاندو بايرتس 3-صفر.

وقال الأهلي بموقعه على الانترنت "أصبح أبو تريكة جاهزاً للمشاركة فى مباراة ليوبار الكونجولي فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا" مضيفاً أن لاعب منتخب مصر تجنب عدم الالتحام بقوة أثناء التدريب حتى لا تعاوده الإصابة.

ويتقاسم ليوبار حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي والذي هزمه الأهلي في كأس السوبر الافريقية في وقت سابق هذا العام صدارة المجموعة مع أورلاندو بايرتس بأربع نقاط لكل منهما بينما لكل من الأهلي وغريمه المحلي الزمالك نقطة واحدة.

القاهرة - أعلن الأهلي المدافع عن اللقب أن صانع اللعب محمد أبو تريكة قد تعافى من إصابة في الكاحل وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق ضد ليوبار في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وسيسافر الأهلي صاحب الألقاب السبعة في المسابقة الإفريقية، إلى الكونجو الثلاثاء لمواجهة ليوبار يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور الثمانية.

ويحصل الأهلي على نقطة واحدة من أول مباراتين في المجموعة، وكان أبو تريكة صاحب الهدف الوحيد للأهلي فيهما حين أدرك التعادل ضد الزمالك الشهر الماضي من ركلة جزاء، قبل أن يخسر الأهلي أمام ضيفه الجنوب افريقي اورلاندو بايرتس 3-صفر.

وقال الأهلي بموقعه على الانترنت "أصبح أبو تريكة جاهزاً للمشاركة فى مباراة ليوبار الكونجولي فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا" مضيفاً أن لاعب منتخب مصر تجنب عدم الالتحام بقوة أثناء التدريب حتى لا تعاوده الإصابة.

ويتقاسم ليوبار حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي والذي هزمه الأهلي في كأس السوبر الافريقية في وقت سابق هذا العام صدارة المجموعة مع أورلاندو بايرتس بأربع نقاط لكل منهما بينما لكل من الأهلي وغريمه المحلي الزمالك نقطة واحدة.