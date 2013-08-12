رحيل أشهر طبيب نفسي في الأردن في ظروف غامضة

عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

قالت مصادر أمنية أردنية أن الأديب والسياسي والطبيب النفسي جمال الخطيب وجد ميتاً في عيادته في منطقة جبل عمان مساء الأحد، في ظروف بعد لم يتسن كشف ملابساتها.

وقالت المصادر لــ (إرم) إن الطبيب توفي إثر اختراق رصاصات لجسده، مبينة أنها بياناً سيصدر بعد تشريح الجثة، للوقوف على أسباب الوفاة بعد أن توالت أنباء صحفية محلية عن انتحاره وأخرى أشارت أنه فارق الحياة أثناء قيامه بتنظيف سلاح ناري يملكه.

وقالت المصادر إن مواطنيين أبلغلوا الجهات الأمنية بسماع اطلاق نار داخل العيادة، وأنه لدى وصول الشرطة إلى العيادة، تبين أن الطبيب متوفى، دون معرفة الأسباب.

وأخلت الأجهزة الأمنية الجثة، بعد أن حضر الطبيب الشرعي إلى العيادة، وفريق من البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاولة معرفة الأسباب التي دفعت بالطبيب للقيام بهذا الفعل.

والدكتور الخطيب من مواليد عام 1956 تخرج من كلية الطب في جامعة القاهرة أواخر السبعينات، ونتيجة لمواقفه السياسية سجن في معتقل القلعة في القاهرة سنة 1979، وتمت معالجته من شلل الأطراف العليا بسبب التعذيب في السجن، ثم اتجه ليكمل دراسة الطب في جامعة بغداد سنة 1981، وبعد أن كان عضوا مراقبا في المجلس الوطني الفلسطيني وعمل كمدير تحرير لإذاعة صوت فلسطين إلى جانب استكمال بكالوريوس الطب والتخرج من جامعة بغداد سنة 1986، عمل في عدة دول منها الأردن وفلسطين وفي إيران ضمن بعثة لإغاثة ضحايا زلزال دوز ومنجيل، كذلك عمل في هيئة الأمم المتحدة كطبيب رعاية صحية أولية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وكان من آخر الوظائف التي شغلها موقع رئيس قسم الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية في مركز الحسين للسرطان في الأردن، وقام بتأسيس أول برنامج للرعاية النفسية لمرضى السرطان في العالم العربي، كذلك قام بتأسيس أول جمعية أردنية للعناية بمرضى الزهايمر.

وللدكتور الخطيب عدة مؤلفات منها: كتاب الاكتئاب مع الدكتور وليد سرحان والدكتور محمد الحباشنة وذلك ضمن سلسلة سلوكيات، وبحث حول تكون الشحصية ودراسة حول العلاج المعرفي وكتيب حول الوسواس القهري ودراسة حول مرض الزهيمر و ورقة حول الآثار النفسية لسن الأياس ودراسة حول نمط المراجعات النفسية في الأردن ودراسة حول البعد النفسي لمرض السرطان لدى المرضى الأردنيين ودراسة حول العلاقة بين الحالة النفسية والإنجاب ودراسة حول الآثار النفسية لسرطان الأطفال ودراسة حول المظاهر النفسية للخرف.

ومن مؤلفاته الأدبية والسياسية، كتاب (على مذبح الحكم) وهي دراسة في تطور فكرة الحكم في الاسلام، يتناول فيه العديد من النقاط الفاصلة في التاريخ الإسلامي، من خلال تتبع مفهوم السلطة والحكم في الدولة العربية الإسلامية، وتقديم قراءة نقدية ثاقبة في بعض النصوص التاريخية التي كانت تقف على مفترق الطرق، ويستند فيها إلى العديد من التساؤلات التي تشكل الإجابة عنها تجذيرا لفكرة الدولة في الإسلام، وكيف حكم المسلمون أنفسهم على مر العصور.