قالت الصحيفة أن الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع داخل سوريا ومن حولها، غير مستعدة لمباشرة المفاوضات، والأطراف الداخلية -النظام والمعارضة- غير قادرة على ذلك أيضاً.

وأوضحت أن الأسباب متعددة، ولكل طرف من هذه الأطراف أهدافه التي لم تتحقق، ما يعني أن النزف سيستمر، وكذلك عملية التدمير الجارية على قدم وساق للوطن وللشعب وللدولة وللجيش،

وأشارت إلى أن سوريا تحولت إلى ما يشبه البرتقالة التي يتم عصرها.

وأضافن أن الذين يتناوبون على هذه المهمة لم يستكملوا مهمتهم، والبرتقالة قابلة للمزيد من العصر، لأن المطلوب تفريغها تماماً، لذا فإن شروط انعقاد "جنيف -2 " لم تكتمل، والطرفان الروسي والأمريكي بينهما خلافات حول قضايا متعددة، ووجهتا نظرهما من الأزمة السورية ما زالت متباعدة، وخصوصا تجاه المقاربة المفترضة للحل.

فالكرملين الذي يسعى لانعقاد المؤتمر سريعاً، يرى أن النظام يمتلك أوراق قوة في المفاوضات تمكنه من البقاء والخروج من المفاوضات بأقل الخسائر الممكنة، وهو يواصل دعمه وتأييده سياسياً وعسكرياً للبقاء في موقع قوة.

أما الولايات المتحدة فترى أن نتيجة أية مفاوضات يجب أن تنتهي بخروج النظام السوري الحالي، والإتيان بنظام آخر بديل، وهو ما تراه موسكو تهديداً لمصالحها، لذلك تسعى الولايات المتحدة والقوى الحليفة الأخرى الإقليمية والدولية إلى تعديل ميزان القوى ميدانياً، من خلال ضخ المزيد من الدعم العسكري والمالي للمعارضة، كي تتمكن من كسب المزيد من الأرض والمواقع الاستراتيجية، وإجبار النظام على تقديم أكبر قدر من التنازلات أو حتى هزيمته إذا أمكن.

الخليج الإماراتية: سوريا بانتظار جنيف 2