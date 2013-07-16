برازيلية صمّاء تتوج ملكة جمال العالم

إرم - (خاص) من هيا كنعان

توجت البرازيلية تيسي بايي، 25 عاماً، بلقب ملكة جمال العالم للفتيات الصم في مسابقة دولية بدورتها الـ13، في العاصمة التشيكية براغ.

هذا ونالت السلوفاكية ايريكا دوريتسوفا وصيفة أولى للملكة في حين إختيرت الفرنسية كويفال مارياني وصيفة ثانية.

وخلافاً للمسابقات الأخرى، فقد تم في مسابقة هذا العام، ولأول مرة، إختيار ملك جمال العالم للشباب الصم، حيث فاز باللقب المكسيكي كريستيان بيرتال، إبن الـ26 عاماً. وإنتخبت المجرية كينال تيما ميلينادي ملكة جمال أوروبا للصم.

وأكد القائم على المسابقة يوزيف أوهليرج أن الهدف من هذه المسابقة، التي تنظم سنوياً في براغ منذ 13 عاماً، هو منح الفتيات والآن الشباب إمكانية الظهور وإثبات الذات رغم صعوبة حياتهم من جراء العاهة التي يعانون منها، وفي نفس الوقت لفت أنظار الناس العاديين إلى وجود هذه الشريحة في المجتمع ورغبتها بممارسة الحياة الطبيعية بالتساوي مع الآخرين.

وأضاف أن المسابقة تلفت الأنظار إلى الفتيات والشباب الذين يفوزون، الأمر الذي يفتح أمامهم فرص العمل في مجال الإعلانات والأفلام المختلفة.

وأشار إلى أن المسابقة تضمنت نفس الفقرات التي تتضمنها مسابقات ملكة جمال العالم حيث شملت عروض أزياء وعرض بلباس البحر وفقرة حرة إختار معظم المشاركين فيها الرقص رغم أنهم لا يسمعون الموسيقى.

يذكر أن مسابقة الفتيات شاركت فيها 41 فتاة من مختلف دول العالم في حين شارك 17 شاباً في مسابقة الشباب الصم.