نصف مليار أرباح صالونات التجميل في العيد بالسعودية

الرياض - تجاوزت أرباح مراكز التجميل النسائية في السعودية 500 مليون ريال خلال فترة موسم عيد الفطر، بحسب تقدير متعاملين فيها، كما شهدت هذه المراكز توسعاً في الخدمات والكفاءة في اليد العاملة بزيادة بلغت 80% مقارنة بأيام السنة.

وقالت عاملة في الصالون: "نضطر في موسم رمضان وخاصة في العشر الأواخر والعيد لرفع الأسعار "نسبياً" على بعض الخدمات التي نقدمها، نظراً للإقبال الشديد الذي نشهده خلال هذه الفترة".

وقالت إحدى مالكات مراكز التجميل النسائية في جدة أنها التزمت بالأسعار، وأكدت أن موسم العشر الأواخر من رمضان والعيد هو أفضل موسم في السنة من حيث الإقبال على الصالون، مبينة أن ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة يعوض فترات الركود التي تشهدها المراكز النسائية في معظم أوقات السنة.