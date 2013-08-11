يوناتيد وليفربول يعلنان الحرب على تشلسي و آرسنال

أبوظبي- (خاص) من أحمد نبيل

اتفق أكبر منافسين في إنكلترا (مانشستر يونايتد وليفربول) اللذان يجمع بينهما تاريخ طويل من المنافسة على أن يمنعا مهاجميهما واين روني ولويس سوايز إلى المنافسين الأخرين تشلسي وآرسنال.

فقد اتفق ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل غير رسمي لمنع لويس سواريز وواين روني من الرحيل لمنافسيها في الدوري الممتاز.

وكان جون دبليو هنري المالك الرئيسي لليفربول وكذلك عائلة غليزر مالكة يوناتيد الذين يعرفون بعضهما جيداً لارتباطهما بعلاقات رياضة وتجارية قوية في الولايات المتحدة قد أجريا العديد من الاتصالات المتواصلة واتفقا على الوقوف صف واحد ضد رحيل سواريز، روني لمنافسيهما.

وشدد ليفربول في أكثر من مناسبة على أنه لن يبيع سواريز بأي ثمن إلى آرسنال ، وكذلك روني الذي ناشده كل زملائه وأخرهم الهولندي روبن فان بيرسي بعدم الرحيل إلى تشلسي أو أي نادٍ غيره.

وبهذا الاتفاق بين الناديين الكبيرين قد ينتج عنه استراتيجية قد ينضم إليها باقي الأندية الكبيرة لمنع انتقال اللاعبين إلى المنافسين في الدوري المحلي.