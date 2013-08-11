لبنان ينفي الطلب من رعاياه مغادرة تركيا

بيروت - نفى عدنان منصور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية حول طلب سفارة بلاده في أنقرة من رعاياها مغادرة تركيا.

وأكد منصور أن الدولة اللبنانية لم ترسل أي طائرة لإعادة اللبنانيين من تركيا، لافتاً إلى أن هذا الخبر يحدث بلبلة بين اللبنانيين في تركيا.

وشدد منصور على رفضه أي حالة خطف على الأراضي اللبنانية، مؤكداً تفهمه دعوة تركيا رعاياها لمغادرة لبنان وعدم السفر إليه،وفقاً لوكالة "وام".

وأوضح أن لبنان تبلغ من تركيا قبل عملية الخطف، أنها تنوي سحب قواتها من "اليونيفيل".

وكانت صحيفة لبنانية أفادت في عددها الصادر الأحد، أن السفارة اللبنانية أرسلت لكل اللبنانيين الموجودين في تركيا رسالة نصية بضرورة مغادرة تركيا في أسرع وقت.