البريطاني فرح يحرز ذهبية سباق عشرة آلاف متر

موسكو - تألق البطل الأولمبي البريطاني مو فرح في اللفة الأخيرة ليحرز الميدالية الذهبية في سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو السبت، ويبدد آمال الاثيوبي ابراهيم جيلان في الاحتفاظ باللقب.

وقبل عامين في دايجو انطلق جيلان بقوة نحو خط النهاية ليمنع فرح من إحراز أول لقب عالمي، إلا أنه ظل هذه المرة يراقب العداء البريطاني في الوقت الذي شق فيه فرح طريقه نحو الفوز مسجلا 27 دقيقة و21.71 ثانية.

واكتفى العداء الاثيوبي بالميدالية الفضية بعد أن سجل 27 دقيقة و22.23 ثانية وجاء الكيني بول تانوي في المركز الثالث مسجلا 27 دقيقة و22.61 ثانية.

وقال فرح لهيئة الإذاعة البريطانية "اكتسبت الخبرة منذ عامين."

وأضاف "كنت ادرك أن المنافسين سيسعون لاستنزاف مجهودي. كنت أبذل قصارى جهدي."

وهذا أول سباق لعشرة الاف متر يشارك فيه فرح منذ فوزه بالميدالية الذهبية لهذه المسافة في دورة لندن الاولمبية العام الماضي وبدا هادئاً ومستجمعا لقواه طوال النهائي في أمسية شديدة الحرارة في استاد لوجينكي.

وبدا فرح الذي كان يدرك أن بوسعه التفوق على منافسيه سعيداً بالبقاء في الخلفية خلال أغلب فترات السباق تاركا الكينيين والاثيوبيين لتحديد سرعة السباق قبل أن ينطلق بقوة في اللفة قبل الأخيرة.

وانطلق العداء البالغ من العمر 30 عاما والذي سيدافع عن لقب سباق خمسة آلاف متر، نحو المقدمة وبدأ في زيادة سرعته الا أنه كانت هناك مجموعة مؤلفة من ستة عدائين في الصدارة.

وقاتل فرح ثانية وحاول جيلان اللحاق به لكن ومع الوصول إلى الأمتار الأخيرة للسباق ادرك العداء الاثيوبي أنه قد خسر.