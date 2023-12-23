أثناء محاولته مفاجأة الأطفال.. بابا نويل يسقط من برج شاهق

سقط شاب روسي، يرتدي زيّ "بابا نويل"، من أعلى برج شاهق في مدينة تشيليابينسك جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن وفاته.

ووفق ما أوردته النيابة العامة الروسية، فإن الشاب البالغ من العمر 25 عاما، كان يستعد لحضور حفل للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد، عندما تسلق شرفة المبنى من الطابق الـ24 بالحبل، لكنه تعثر وسقط.

ووثق مقطع فيديو متداول، الشاب وهو بزي بابا نويل، وقد تسلق الشرفة بالحبل، واجه صعوبة في الوصول إلى الشرفة، وتعثرت قدمه، قبل أن يسقط على الأرض.