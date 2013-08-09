السعودية تبدأ بإرسال المساعدات النفطية إلى مصر

القاهرة ـ (خاص) من محمد عز الدين

قال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن المملكة العربية السعودية بدأت في إرسال المنتجات النفطية، التي أعلنت عنها في إطار منحة لمصر بقيمة ملياري دولار، بدءا من شهر أغسطس/آب الجاري.

وأضاف الوزير المصري في تصريحات صحفية أنه تم استلام أولى شحنات السولار والبنزين، مطلع الشهر الجاري، طبقا لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الهيئة العامة للبترول المصرية ووزارة النفط وشركة أرامكو السعوديتين.

ولم يكشف المسؤول المصري عن عدد الشحنات من كل منتج، لكنه قال إن هذه المنتجات ستساعد على تلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية من الوقود.

ودعمت دولة الإمارات مشتريات بنزين وسولار لمصر بدأت في الإشراف على وصولها إلى مصر عبر موانىء السويس والسخنة، فيما استمرت دولة قطر في الوفاء بتعهداتها في تقديم شحنات من الغاز المسال لمصر أعلنت عنها في

أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت السعودية شهر يوليو/تموز الماضي تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا كمنحة لا ترد دعماً للاقتصاد المصري

عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بمساعدة الاقتصاد المصري بحزمة مساعدات ومنح بقيمة 12 مليار دولار بعد عزل مرسي.